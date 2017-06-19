Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по поводу нарушений в Минобрнауки, отмеченных в ведомстве в прошлом году. По итогам проверки появилось решение обратиться также в ФАС и Министерство финансов.
Как сообщают российские агентства, проверка выявила, что работники ведомства без одобрения кабинета министров перевели 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на модернизацию подведомственных и автономных учреждений. Также речь ведется о «конфликте интересов по пяти заключенным Миноборнауки госконтрактам на 49,2 миллиона рублей, а 8 миллионов рублей были заплачены за невыполненные работы».
Вместе с тем, министерство из 384 миллионов рублей, заложенных на гранты фонду "История отечества" и студентам, выплатило только 102,8 млн. рублей, а 1,6 млрд рублей «были распределены некорректно». В пресс-службе Минобрнауки заявили, что ведомство проанализирует все замечания Счетной палаты.
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