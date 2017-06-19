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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре нашли дублера минсельхоза

В Самаре нашли дублера минсельхоза

В Самаре выявлена компания, которая дублирует функции регионального министерства сельского хозяйства и неэффективно тратит бюджетные деньги. Об этом сообщает областная счётная палата.

Как установила проверка, госучреждение дополнительного профобразования «Самара - АРИС» уже три года проводит семинары и совещания, даёт консультации в 

20 января 2017, 03:54
В Самаре детские сады незаконно получили 167 млн рублей

В Самаре детские сады незаконно получили 167 млн рублей

Счетная палата Самарской области установила, что частные детские сады губернии неправомерно получили из регионального бюджета 167 миллионов рублей, которые поступали на их счета в течение трех лет. К таким выводам инспекторы пришли после проверки использования казенных средств, предоставленных региональному министерству 

29 декабря 2016, 01:23
Гарантийный фонд поддержки предпринимательства не доплатил в бюджет Самарской области 12 млн 300 тыс. рублей по итогам 2016 года

Гарантийный фонд поддержки предпринимательства не доплатил в бюджет Самарской области 12 млн 300 тыс. рублей по итогам 2016 года

Это выяснилось в ходе проверки, проведенной счетной палатой региона. Кроме того, инспекция выявила целый ряд нарушений, допущенных фондом с 2013 по 2015 год. Из 266 миллионов рублей прибыли, полученной за этот период, 80% средств - это доход от размещения средств 

22 декабря 2016, 04:10
40 процентов средств, выделенных на улучшение дорог в России, оказались неиспользованными

40 процентов средств, выделенных на улучшение дорог в России, оказались неиспользованными

Почти 40 процентов средств, выделенных в 2016 году на улучшение дорог в России, оказались неиспользованными. Из-за бюрократии чиновники на местах не успели освоить миллиарды рублей, поступившие в дорожные фонды. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты, проведя масштабную проверку работы 

12 декабря 2016, 11:23
Самару посетила министр образования России Ольга Васильева

Самару посетила министр образования России Ольга Васильева

В эти минуты в Самарском национальном исследовательском университете проходит встреча министра образования России и научно-преподавательского состава, а также совета ректоров Самары. Для министра провели экскурсию по корпусам учебного заведения и научным музеям. Подробности о встрече смотрите в вечернем выпуске информационной 

23 сентября 2016, 12:59
Три российских вуза вошли в топ-100 лучших по естествознанию

Три российских вуза вошли в топ-100 лучших по естествознанию

В журнале Times Higher Education опубликован список лучших вузов по физическим наукам. В первой сотне 3 российских учебных заведения: НИЯУ МИФИ (36 место), МГУ им. Ломоносова (59) и Новосибирский государственный университет (86). МИФИ по сравнению с рейтингом прошлого года улучшил 
19 ноября 2015, 03:58
В школах России с 2016 года введут урок финансовой грамотности

В школах России с 2016 года введут урок финансовой грамотности

В следующем году в школьную программу будет включен урок финансовой грамотности. Об этом заявили в департаменте защиты прав потребителей финансовых услуг Центробанка РФ. Дополнительные часы по данной дисциплине появятся в рамках предмета «обществознание». По информации ЦБ, новый учебник уже написан, 
21 августа 2015, 04:05
Минобрнауки России поддержало законопроект Владимира Гутенева об отсрочке от армии для выпускников вузов

Минобрнауки России поддержало законопроект Владимира Гутенева об отсрочке от армии для выпускников вузов

В официальном отзыве ведомства сообщается, что инициатива первого зампреда думского Комитета по промышленности, первого вице-президента СоюзМаш России Владимира Гутенева по установлению отсрочки от призыва на военную службу для граждан, трудоустроенных в организации ОПК по окончании обучения в вузах, будет способствовать 
3 марта 2015, 11:26
В Самарской области умерли от голода 38 элитных коров, принадлежащих государству

В Самарской области умерли от голода 38 элитных коров, принадлежащих государству

По факту гибели коров элитных мясных пород в Самарской области проводится проверка. По официальным данным, в Алексеевском районе от голода умерло 38 животных, принадлежащих государству, которые находились в лизинге у ООО «Ганза». По словам местных жителей, погибших животных гораздо больше 

25 марта 2014, 03:12
Чапаевский интернат для детей-сирот обязали выплатить компенсации

Чапаевский интернат для детей-сирот обязали выплатить компенсации

В чапаевской «Специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» прошла прокурорская проверка, которая выявила несоблюдение закона. 11 воспитанникам учреждения не выплатили денежную компенсацию за то время, которое они на каникулах провели у 

31 января 2014, 03:11
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