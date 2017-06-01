Российский экспортный центр (РЭЦ) собирается уже в этом месяце выдать первые сертификаты на включение компаний в бренд Made in Russia. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на руководство РЭЦ.
Как сообщается, на сегодняшний день подано порядка 20 заявок в свободной форме. Эти экспортеры проявили интерес и хотят включиться в программу. Официальный прием заявок стартует после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходящего 1-3 июня.
Интерес проявили самые разные компании. Это представители автомобильной отрасли, производители продуктов питания, одежды и т.д.. Бренд Made in Russia создается для активного продвижения российской продукции в нашей стране и за рубежом.
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