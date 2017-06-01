Авиакомпания "Эйр Самара" получила сертификат эксплуатанта. Ранее правительство Самарской области, которое является владельцем перевозчика, заявляло о планах по его слиянию с "Когалымавиа". Но до сих пор этого не произошло. Напомним, долгое время "Эйр Самара" существовала только на бумаге: у авиакомпании не было …