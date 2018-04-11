|
Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон
Жительница Оренбурга отсудила 100 тысяч рублей у установщика некачественных окон. Женщина решила установить стеклопакеты в своем жилище. Свои услуги ей предложил местный предприниматель и попросил за всю работу и сами окна 35 тысяч рублей.
Конфликт разгорелся после завершения процесса установки. Оказалось, …
|
6 апреля 2018, 05:15
|
Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве
Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.
Объединенной двигателестроительной …
|
6 апреля 2018, 04:47
|
Первая космическая гостиница откроется в 2022 году
|
6 апреля 2018, 04:25
|
В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП
В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У …
|
6 апреля 2018, 03:58
|
Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном
Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена …
|
6 апреля 2018, 09:35
|
Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области
|
4 апреля 2018, 02:11
|
Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов
Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она …
|
29 марта 2018, 09:37
|
Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции
|
27 марта 2018, 09:10
|
Британец пробежал более 15 тысяч миль по маршруту Форреста Гампа
|
25 марта 2018, 09:44
|
Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск
|
9 февраля 2018, 02:52
|
В Новосибирске создали алюминиевый авиадвигатель
Новосибирский государственный технический университет представил разработку, которая не имеет аналогов в мире. Специалисты учебного заведения создали авиадвигатель, который полностью состоит из алюминия. Из «крылатого металла» состоят даже те детали, которые подвергаются наибольшим нагрузкам: коленчатый вал, гильзы и маховик.
Новый двигатель практически …
|
23 января 2018, 11:47
|
В Самаре в аэропорту Курумоч открыли новую взлетно-посадочную полосу
|
12 января 2018, 04:48