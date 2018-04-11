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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон

Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон

Жительница Оренбурга отсудила 100 тысяч рублей у установщика некачественных окон. Женщина решила установить стеклопакеты в своем жилище. Свои услуги ей предложил местный предприниматель и попросил за всю работу и сами окна 35 тысяч рублей.

Конфликт разгорелся после завершения процесса установки. Оказалось, 

6 апреля 2018, 05:15
Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.

Объединенной двигателестроительной 

6 апреля 2018, 04:47
Первая космическая гостиница откроется в 2022 году

Первая космическая гостиница откроется в 2022 году

12 дней проживания там обойдутся в 9,5 миллиона долларов.
6 апреля 2018, 04:25
В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У 
6 апреля 2018, 03:58
Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном

Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном

Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.

Преступная деятельность организованной группы была пресечена 

6 апреля 2018, 09:35
Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

В Самарской области завершено расследование в отношении банды грабителей. Их жертвой дважды становилась женщина-ветеран Великой Отечественной войны, живущая в селе Сходнево Клявлинского района.

В первый раз преступники явились к потерпевшей в ноябре 2011 года. Они потребовали от женщины деньги. 
4 апреля 2018, 02:11
Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов

Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов

Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она 
29 марта 2018, 09:37
Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры России отмечают небывалый спрос на отдых в Турции в 2018 году. Различные организаторы турпоездок отмечают рост числа заказов на 142-192% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо жителей обеих столиц, повышенный интерес к турецкому направлению наблюдается в таких 

27 марта 2018, 09:10
Британец пробежал более 15 тысяч миль по маршруту Форреста Гампа

Британец пробежал более 15 тысяч миль по маршруту Форреста Гампа

39-летний британец Роб Пауп решил повторить маршрут, по которому пробежал главный герой фильма «Форрест Гамп». За 18 месяцев он на своих двоих преодолел путь более чем в 15 тысяч миль с запада на восток США и обратно.

Роб уверяет, 
25 марта 2018, 09:44
Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

C 26 марта самарцы смогут летать из аэропорта «Курумоч» по двум новым направлениям. Через наш город будет проходить регулярный маршрут Норильск-Самара-Баку, выполняемый самолетом Boeing B-737-800.

Прибывать из Норильска борт будет по понедельникам в 16:35, а вылетать в Баку в 18:50. В 

9 февраля 2018, 02:52
В Новосибирске создали алюминиевый авиадвигатель

В Новосибирске создали алюминиевый авиадвигатель

Новосибирский государственный технический университет представил разработку, которая не имеет аналогов в мире. Специалисты учебного заведения создали авиадвигатель, который полностью состоит из алюминия. Из «крылатого металла» состоят даже те детали, которые подвергаются наибольшим нагрузкам:  коленчатый вал, гильзы и маховик.

Новый двигатель практически 

23 января 2018, 11:47
В Самаре в аэропорту Курумоч открыли новую взлетно-посадочную полосу

В Самаре в аэропорту Курумоч открыли новую взлетно-посадочную полосу

В самарском аэропорту Курумоч начали эксплуатировать новую взлетно-посадочную полосу. Первым посадку на неё совершил самолет, прибывший в Самару из Ростова-на-Дону 31 декабря 2017 года. Всего с начала Нового года на новой полосе было совершено более 600 взлетов и посадок. Протяженность 

12 января 2018, 04:48
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