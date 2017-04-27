Известный музыкант Сергей Шнуров поделился планами о подготовке альбома с детскими песнями. Лидер группы «Ленинград» говорит, что уже давно задумал студийный альбом с композициями для детской аудитории.
Напомним, эпатажный исполнитель в 2016 году вынес на суд зрителей композицию для передачи «С добрым утром, малыши». Тогда же он анонсировал и нынешний проект.
Кстати, в этом году «Ленинграду» исполняется 20 лет. После масштабного празднования этой даты Сергей Шнуров и собирается с головой уйти в новую работу.
|
Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов
|
24 апреля 2017, 04:16
|
В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи
Накануне в социальных сетях появились снимки из столицы Башкирии, которые тут же спровоцировали волну обсуждений. На фотографиях изображена компания детей, забравшихся на крышу многоэтажки ради эффектного селфи.
|
24 апреля 2017, 03:29
|
Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей
Ученые из Англии разработали карты лицевой наследственности, чтобы определять, какие черты детям передаются от родителей. Детали этого исследования приводит издание Scientific Reports.
|
20 апреля 2017, 10:06
|
Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на неизвестных личностей, которые организовали "мутный" бизнес в роддоме местного Медгородка. Ушлые дельцы здесь делают деньги на процедуре выдачи детей в зале выписки. Хочешь получить своего ребенка в торжественной обстановке и заснять …
|
20 апреля 2017, 05:42
|
Сергей Шнуров и «Ленинград» заменят футболистов на «Металлурге»
|
13 апреля 2017, 12:12
|
В Петербурге откроется выставка Сергея Шнурова
В Петербурге, в центре искусства «Эрарта», солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров открывает выставку, посвященную «брендреализму». Это направление в живописи придумал сам музыкант 10 лет назад. В честь этого своеобразного юбилея исполнитель решил продемонстрировать свое творчество.
|
7 февраля 2017, 09:45
|
«Ленинград» снял клип с пингвином на песню к новому фильму «Елки-5»
Группа «Ленинград» сделала клип на песню «Начинаем отмечать!» Это официальный саундтрек к фильму «Елки-5».
|
21 декабря 2016, 09:48
|
Новый клип Шнура снимают в Тверском цирке
|
14 декабря 2016, 04:40
|
Девушка из клипа про лабутены снимется в самарском фильме
|
14 сентября 2016, 04:00
|
Шнуров разбудил «Новую волну» матом и лабутенами
Музыкальный фестиваль "Новая волна", проходящий в эти дни в Сочи, получил очередной заряд бодрости от эпатажного Сергея Шнурова. Группировка "Ленинград" отыграла трехчасовый нон-стоп концерт, который не обошелся без ненормативной лексики и "лабутенов".
|
8 сентября 2016, 10:33
|
Сергей Шнуров показал, как его задержали полицейские в Красноярске
|
7 июня 2016, 05:13
|
20 неизвестных песен Майкла Джексона хранит на компьютере звукорежиссер певца
|
24 июля 2015, 02:58
|
Британские ученые раскрыли секрет популярности группы The Beatles
|
7 июля 2015, 03:26