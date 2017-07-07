Глава Минобрнауки Ольга Васильева объявила о начале масштабной реформы - в ближайшем будущем школы начнут передавать от муниципальных властей региональным. По словам министра, сейчас эти образовательные учреждения находятся вне государственной опеки и заботы, нынешняя система неэффективна и требует перемен, в частности для укрепления вертикали управления с возглавляемым ею ведомством. Муниципальное подчинение школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния, сетует Васильева. В России они должны быть государственными, отметила она.
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