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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

17-летнего самарца, пропавшего после школьного выпускного, нашли мертвым в Казани.
29 июня 2017, 11:33
Марокканский подросток проехал более 200 км под автобусом, чтобы попасть в Испанию

Марокканский подросток проехал более 200 км под автобусом, чтобы попасть в Испанию

Подросток из марокканского города Тетуан смог пробраться в Европу под днищем автобуса, ехавшего из Танжера в Севилью. Транспортное средство было в пути более четырех часов, преодолев 230 км, включая паромную переправу через Гибралтарский пролив.
Юный марокканец на протяжении всего путешествия 

28 июня 2017, 03:28
На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

В КНР задержали вылет пассажирского самолета после того, как обнаружили в двигателе девять монет. Как выяснилось, пожилая пассажирка бросила их туда на удачу, рассказывают китайские информагентства.
Инцидент произошел на рейсе CZ380. Отложили вылет лайнера, который должен был лететь из Шанхая 

28 июня 2017, 12:38
Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
Оперативники получили информацию, что готовится передача на территорию учреждения запрещенных к использованию устройств. 

27 июня 2017, 11:12
Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов

Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов

Скандал с поставками деталей для стратегического предприятия разгорается в Самаре. Как стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА», местные умельцы кустарным способом производили составные части для подвижного железнодорожного состава. Ремкомплекты и поворотные устройства сбывали екатеринбургской компании «СТМ-Сервис». Это предприятие занимается обслуживанием локомотивов 

26 июня 2017, 03:28
Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.

Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно 

22 июня 2017, 02:27
В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина

В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина

Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля случилось в Башкирии. Следуя по мосту над железнодорожными путями, водитель не справился с управлением, снес ограждение и буквально навис над контактной сетью.
Свидетели инцидента оперативно разместили снимки с места происшествия в Сети. На 

13 июня 2017, 03:25
На трассе в Башкирии грузовик смял легковушку, погибли двое

На трассе в Башкирии грузовик смял легковушку, погибли двое

В минувшие выходные в Башкирии на 6 км автодороги Уфа-Кабаково произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. Столкнулись легковушка «Лифан-214801» и грузовик «Шакман».
Итогом аварии стала гибель 28-летнего водителя легкового автомобиля и его 42-летнего пассажира. По предварительной версии, водитель «Лифана» не 

29 мая 2017, 03:25
В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

45-летний мужчина скончался после удара в грудь, который ему нанесло животное.
23 мая 2017, 02:14
В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну

В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну

Правоохранители устанавливают детали смертельного происшествия на железной дороге в Чапаевске. В результате инцидента погибла девушка.
По предварительной информации, трагедия произошла около трех часов ночи на станции Чапаевск. Девушка залезла на вагон-цистерну железнодорожного состава, получила удар током и упала на землю.

22 мая 2017, 12:10
Самарцы увидят старинные паровозы в рамках «Ночи музеев 2017»

Самарцы увидят старинные паровозы в рамках «Ночи музеев 2017»

Поволжский музей железнодорожной техники откроет свои двери для посетителей в рамках акции «Ночь музеев». И если в других музеях города акция запланирована на 20 мая, то в этом - на день раньше.
Как отмечают организаторы, вход свободный. Адрес: ул. Литвинова, 

16 мая 2017, 04:51
Две фуры столкнулись на трассе М-5 в Башкирии

Две фуры столкнулись на трассе М-5 в Башкирии

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Башкирии. В Туймазинском районе столкнулись две фуры.
На место аварии прибыли представители МЧС, врачи скорой, полиция. Как отмечается, на 1341 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП есть пострадавшие.
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15 мая 2017, 05:22
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