Близ Уфы на станции Авдон стражи порядка задержали девушек, танцевавших под высоковольтной линией. О необычном происшествии рассказывают региональные СМИ.
Первым свидетелем опасного шоу оказался машинист следовавшего по этой линии грузового состава. Он сообщил об увиденном в линейное отделение полиции.
На место оперативно прибыли правоохранители, которые задержали экстремальных танцовщиц. Как выяснилось, девушки свесили с моста два длинных куска ткани и провели необычную фотосессию прямо на железнодорожных путях. Танцовщиц доставили в полицию для дальнейшего выяснения всех обстоятельств случившегося.
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