Матч года: Сегодня сборные России и Португалии сойдутся в поединке на Кубке Конфедераций Сегодня футбольные сборные РФ и Португалии проведут матч на Кубке конфедераций. Начало игры – 18-00 по московскому времени. Команда Станислава Черчесова одержала победу в дебютной встрече над игроками Новой Зеландии со счетом 2:0. Португальцы в игре с Мексикой довольствовались ничьей …