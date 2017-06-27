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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Обладатель Кубка УЕФА стал форвардом самарских «Крыльев Советов»

В футбольном клубе «Крылья Советов» представили нового игрока. В основной состав самарской команды перешел обладатель Кубка УЕФА, форвард Сергей Самодин. Он перешел в «Крылья» из красноярского «Енисея» вслед за главным тренером Андреем Тихоновым. В июне он вернулся из Сибири на 
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Как отмечается, соответствующее решение примут в скором времени. 

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ФАС вынесла решение по делу о газовом сговоре

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24 апреля 2017, 04:56
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