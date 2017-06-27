Первый факт неправомерного использования символики Кубка конфедераций-2017 установлен в Северной столице. Об этом информирует пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Отмечается, что в магазинах «Семья» (ООО «ТД Интерторг») распространяли печатную продукцию с незаконным изображением символики футбольного первенства. В итоге клиенты могли посчитать, что торговая сеть причастна к международному спортивному первенству. Однако при этом ООО не имеет никакого разрешения мировой футбольной ассоциации. А потому УФАС выдало предупреждение «о прекращении действий, содержащих признаки нарушения ст. 14.8 Закона о защите конкуренции».
Антимонопольное дело против компании пока не возбудили. Подобное решение может появиться позже, если эта структура не прекратит деятельность по распространению листовок, говорится в сообщении.
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