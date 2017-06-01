Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз В верхней палате парламента рассматривают вопрос о повышении штрафов за разжигание костров. Как сообщает «Парламентская газета», сенаторы выступают с предложением поднять наказание за розжиг костров, приведших к серьезным последствиям, до 1 миллиона рублей. Сейчас самые высокие штрафные санкции на уровне …