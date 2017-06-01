Штрафы для неплательщиков системы «Платон» могут увеличиться до 20 тыс. рублей. Об этом 1 июня заявил замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов в кулуарах ПМЭФ-2017, информируют российские агентства.
Как утверждается, соответствующий законопроект уже подготовлен Минтрансом. Документ отправлен на рассмотрение кабмина.
В частности, была прописана отмена повторности: согласно предыдущей трактовке, на протяжении суток нельзя налагать взыскание второй раз. Кроме того, возрастает сумма штрафа до 20 тыс. рублей. Напомним, что сегодня штраф за неуплату сборов по системе «Платон» составляет 5 тыс. рублей за первое нарушение и 10 тыс. за повторное.
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