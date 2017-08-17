Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Минэкономразвития, ведомство предложило не штрафовать крупный бизнес за впервые допущенные нарушения. Вместо этого станут выносить предупреждение.
Специалисты министерства поясняют: данную норму будут применять лишь к тем структурам, нарушения которых не нанесли вреда. В настоящее время подобная норма российского законодательства действует в отношении малых и средних предприятий. Как считают эксперты, величина штрафов для крупного бизнеса весьма значительна, и владельцы компаний нередко предпочитают договориться с контролерами неофициально.
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