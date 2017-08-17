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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Чиновники придумали для самарцев новые штрафы

Чиновники придумали для самарцев новые штрафы

Мэрия Самары вышла в губдуму с законодательной инициативой о введении штрафов за неоплату пользования платными парковками. Соответствующие поправки чиновники предлагают прописать в областном законе «Об административных правонарушениях». Размер взыскания составит 1000 рублей, в случае повторного нарушения он будет увеличен до 
15 августа 2017, 02:00
Минэкономразвития предложило снимать техосмотр автомобилей на видео

Минэкономразвития предложило снимать техосмотр автомобилей на видео

Съемка технической регистрации транспортного средства может оказаться в РФ обязательной. О такой инициативе заявили в Минэкономразвития. Поправки в закон о техосмотре будут внесены после принятия соответствующего проекта.
Как отмечают российские информагентства со ссылкой на представителей ведомства, разработка документа ведется специально 

11 августа 2017, 09:08
В Минэкономразвития предсказали снижение цен на фрукты и овощи на 15%

В Минэкономразвития предсказали снижение цен на фрукты и овощи на 15%

Цены на плодоовощную продукцию, обеспечившие рекордно низкую инфляцию в июле, продолжат сокращаться, сообщает Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции». По оценкам экспертов, потенциал снижения стоимости в этом сегменте не исчерпан и составляет около 15%. Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный 

10 августа 2017, 11:12
Кто забыл прибыль: в Самаре остались нелегальные рекламные щиты, а владельцев найти не могут

Кто забыл прибыль: в Самаре остались нелегальные рекламные щиты, а владельцев найти не могут

Самарские чиновники продолжают бороться с незаконными рекламными конструкциями. Ранее этот бизнес считался одним из самых прибыльных, поскольку его никто не контролировал.

Рекламные щиты устанавливались хаотично - определить, кому они принадлежат и кто именно от них получает прибыль, было не так-то просто. 

26 июля 2017, 03:01
Наказание тем, кто поит россиян плохой водой, ужесточат в 10 раз

Наказание тем, кто поит россиян плохой водой, ужесточат в 10 раз

Минстрой планирует в 10 раз ужесточить ответственность за некачественную водопроводную воду. В ведомстве подготовили поправки в административный кодекс, которые увеличивают штраф для юрлиц с 30 до 300 тысяч рублей. Кроме того, предлагаются и допсанкции за невыполнение мероприятий по повышению качества 

25 июля 2017, 01:59
Незамороженные цены: Из-за холодного лета стоимость овощей выросла в 1,5 раза

Незамороженные цены: Из-за холодного лета стоимость овощей выросла в 1,5 раза

По причине аномально холодного лета в Российской Федерации потребители столкнулись с множеством проблем, одной из которых оказалось резкое повышение стоимости овощей. Цены поднялись более чем в 1,5 раза, сообщают "Известия".
По словам экспертов, сегодняшняя ситуация на рынке объясняется поздним урожаем. 

7 июля 2017, 10:17
Минэкономразвития может пересмотреть в августе прогноз по курсу рубля

Минэкономразвития может пересмотреть в августе прогноз по курсу рубля

Министерство экономического развития может в августе пересмотреть прогноз по курсу национальной валюты в сторону укрепления. Это произойдет в том случае, если цены на нефть останутся на относительно высоком уровне и сохранится сегодняшняя тенденция по евро. Это мнение главы Минэкономразвития Максим 

30 июня 2017, 05:28
SMS-предупреждение: самарцам будут сообщать о взыскании штрафов

SMS-предупреждение: самарцам будут сообщать о взыскании штрафов

Начиная с сегодняшнего дня, всех самарцев, у кого есть неоплаченные штрафы, будут уведомлять о скором их взыскании в смс-сообщениях. Они будут приходить от абонента "FSSP ROSSII" и сообщать о том, что в отношении человека возбуждено производство. Сейчас эти долги снимаются 

16 июня 2017, 02:25
Накажут рублем: МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы

Накажут рублем: МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы

Глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил разработать механизм экономического воздействия для Росгидрометцентра за ошибочный и неоперативный метеопрогноз. По словам министра, неточные в своих предсказаниях синоптики должны нести именно экономическую ответственность за недочеты в работе.
Недавний сильный ураган застал врасплох жителей 

5 июня 2017, 03:11
В России может появиться специальный налоговый режим для богатых

В России может появиться специальный налоговый режим для богатых

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России специальный налоговый режим для состоятельных граждан и частных инвесторов. Информация об этом содержится в ежегодном докладе уполномоченного при российском президенте по защите прав предпринимателей.
По словам автора инициативы, целесообразно появление особого налогового режима, 

24 мая 2017, 05:28
Сколько можно экономить на онлайн-кассах?

Сколько можно экономить на онлайн-кассах?

"ТЕРРА" продолжает следить за скандалом, связанным с принятием закона о переводе бизнеса на онлайн-кассы. Напомним, уже с 1 июля предприниматели, использующие контрольно-кассовую технику, обязаны закупить оборудование, которое будет посредством сети интернет отправлять данные об оплате товаров и услуг в налоговую 

21 апреля 2017, 07:45
В России может провалиться закон о переводе бизнеса на онлайн-кассы

В России может провалиться закон о переводе бизнеса на онлайн-кассы

В Самарской области аппараты установили не более 10% коммерсантов.
Напомним, с 1 июля текущего года предприниматели, использующие контрольно-кассовую технику, обязаны закупить оборудование, которое будет посредством сети интернет отправлять данные об оплате товаров и услуг в налоговую службу. В Самарской области 

18 апреля 2017, 04:41
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