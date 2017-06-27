Роспотребнадзор определил наиболее курящие регионы Российской Федерации. Как выяснилось, самые заядлые курильщики живут в Бурятии, Смоленской области, а также на Чукотке и в Рязани.
По сведениям специалистов, за последние пять лет расходы наших граждан на табак выросли почти в 2 раза, при этом реализация табачной продукции в России последовательно снижается, констатируют эксперты Росстата. Например, в 2012 году на душу населения приходилось 2,5 тысячи штук, а двумя годами позже - 2,2 тысячи. Одной из причин изменения показателей считают рост акцизов. С 2011 по 2016 годы они поднялись в четыре раза.
Больше всего денег на табак расходуют в Бурятии. В среднем у жителей республики данная статья затрат забирает 8,8% бюджета. В Рязанской области эта цифра на уровне 7,9%. В Чукотском автономном округе и Смоленской области - 6,8%. А вот меньше всего курят в Ингушетии (0,1%), Чечне (0,2%) и Татарстане (1,2%).
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