  • Новости
    \/news
    /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
  • Видео
    \/video
    /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
  • О компании
    \/about
    /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_rus/silnoe-zadymlenie-rospotrebnadzor-nazval-samye-kuryashchie-rossiyskie-regiony/27062017
10
14
08
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева вошел в рейтинг вузов, составленный британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 400 учебных заведений, в него попали 24 российских университета, и лишь один из них - МГУ - вошел в первую сотню, 

21 июня 2017, 07:00
Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России

Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России

Составлен рейтинг безопасности крупнейших российских городов. Были опрошены жители ста мегаполисов. Им предложили оценить справедливость утверждения: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Горожане выражали свое согласие баллами – от одного (полное несогласие) 
20 июня 2017, 10:00
В России падают цены на мотоциклы

В России падают цены на мотоциклы

Эксперты портала Avito Авто проанализировали объявления о реализации мотоциклов за последний год. По итогам исследования было отмечено падение цен.
Наиболее востребованными у россиян оказались дорожные мотоциклы. Объявления о продажах этой разновидности транспортных средств занимают свыше 66%. Дорожные мотоциклы просты в 

19 июня 2017, 09:17
Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS

Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS

Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва впервые вошел в глобальный рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds. Университет включили в группу вузов, поделивших места с 800 по 1000. Сюда же попали еще три представителя отечественной высшей 

9 июня 2017, 11:56
Масса регионов: Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения области

Масса регионов: Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения области

По данным отечественных медиков, в России в два раза чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом сообщают «Известия» на основе доклада Роспотребнадзора, в котором содержатся сведения за последние несколько лет.
Как говорят специалисты, такую ситуацию спровоцировал ряд факторов, в частности 

6 июня 2017, 09:17
Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Общественники назвали наиболее чистые и грязные российские регионы. Рейтинг обнародовала организация "Зеленый патруль". Анализ осуществлялся на основе данных весны 2017 года.
Лучшая экологическая ситуация в настоящее время отмечается в Тамбовской области. Далее идет Республика Алтай, а замыкает топ-3 Алтайский край.

5 июня 2017, 10:06
Инвестиционный рейтинг российских регионов возглавил Татарстан

Инвестиционный рейтинг российских регионов возглавил Татарстан

Татарстан, Чувашия и Москва стали лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Об этом информируют представители Агентства стратегических инициатив.
Надо сказать, что Татарстан оказывается на первой строке перечня уже третий год подряд. На четвертой позиции в списке Тульская 

2 июня 2017, 05:42
Цена затяжки: Курильщиков-нарушителей в 2016 году оштрафовали на 121 млн рублей

Цена затяжки: Курильщиков-нарушителей в 2016 году оштрафовали на 121 млн рублей

По статистическим данным, Роспотребнадзор в прошлом году привлек к административной ответственности порядка 12,5 тыс. человек. Их оштрафовали на сумму свыше 121,5 млн рублей за нарушение антитабачного закона.
В общей сложности за последние 4 года было выявлено 52 тысячи правонарушителей, включая 

31 мая 2017, 11:04
Из Самары гонят дым: за кальяны и электросигареты начнут штрафовать

Из Самары гонят дым: за кальяны и электросигареты начнут штрафовать

Любителей кальянов и электронных сигарет уже до осени могут приравнять к курильщикам табака. Как следствие - значительно ограничить их права, вплоть до запрета дымить в кафе и барах. С такой инициативой в Госдуму вышли парламентарии Самарской области. О свежих тенденциях 

30 мая 2017, 03:14
Названы самые «штрафоопасные» для водителей российские регионы

Названы самые «штрафоопасные» для водителей российские регионы

Татарстан оказался наиболее "штрафоопасным" регионом для водителей. По статистике, в республике на одного жителя приходится в среднем 1,45 штрафа Госавтоинспекции в год.
На противоположном «полюсе» рейтинга - Чукотский автономный округ с показателем 0,12.
Распределить российские субъекты по количеству взысканий за 

3 мая 2017, 05:26
Россия вошла в четверку стран-лидеров по смертности от курения

Россия вошла в четверку стран-лидеров по смертности от курения

По данным экспертов, в 2015 году в России от связанных с курением причин ушли из жизни 280 тысяч человек. Наша страна оказалась в числе государств с самым большим количеством курильщиков, информирует The Lancet.
Согласно статистическим сведениям того периода, в РФ 

6 апреля 2017, 03:30
Ученые: курение со временем негативно влияет на интеллект мужчин

Ученые: курение со временем негативно влияет на интеллект мужчин

Пристрастие к табаку отрицательно влияет на интеллект представителей сильного пола. Такое умозаключение сделали английские ученые после серии экспериментов.
В исследовании, посвященном когнитивным способностям человека, участвовали 5000 мужчин и 2000 женщин в возрасте до 56 лет. В частности, они должны были 

4 апреля 2017, 05:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна