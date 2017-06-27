Масса регионов: Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения области По данным отечественных медиков, в России в два раза чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом сообщают «Известия» на основе доклада Роспотребнадзора, в котором содержатся сведения за последние несколько лет.

Как говорят специалисты, такую ситуацию спровоцировал ряд факторов, в частности …