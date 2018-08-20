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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

В воскресенье, 19 августа, на трассе М-5 под Сызранью произошла крупная авария. На дороге столкнулись иномарка Toyota Land Cruiser с номерами Пензенской области и Mazda CX-5, от удара оба внедорожника улетели в кювет. 
 
По словам очевидцев, ехавший со стороны областной столицы 
20 августа 2018, 12:35
Житель Сызрани умудрился «продать» несуществующую шубу

Житель Сызрани умудрился «продать» несуществующую шубу

Жителя Сызрани подозревают в мошенничестве с интернет-покупками. По информации правоохранителей, 37-летняя жительница Свердловской области захотела купить норковую шубу на одном из сайтов. Продавец потребовал внести 100 % предоплату. Женщина перевела всю сумму – 10 тысяч рублей и стала ждать покупку. 
17 августа 2018, 05:14
В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка

В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка

В среду вечером, 15 августа, 20-летний водитель «Лады Приоры» ехал по Обводному шоссе в Тольятти. В районе световой опоры № 57 по улице Параллельной автомобилист при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество другому транспортному средству, произошло столкновение. От удара 
16 августа 2018, 02:28
В Самарской области высокопоставленный силовик забирал премии подчиненных

В Самарской области высокопоставленный силовик забирал премии подчиненных

В нашем регионе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения МВД России по Челно-Вершинскому району Самарской области. Этого человека обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в начале ноября прошлого года мужчина потребовал от шести подчиненных передать 
14 августа 2018, 12:57
«Максим заслуживает нашей поддержки»: форвард «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за слова жены

«Максим заслуживает нашей поддержки»: форвард «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за слова жены

В пятницу, 3 августа, представители фанатского дивжения Самары встретились с новичком «Крыльев Советов» Максимом Канунниковым. Поводом стал конфликт, который разгорелся в социальной сети из-за поста супруги футболиста, который совсем недавно заключил годовой контракт с «КС».

Напомним, что вторая половина 
4 августа 2018, 04:43
Лидера группировки фанатов ЦСКА задержали после кровавой драки

Лидера группировки фанатов ЦСКА задержали после кровавой драки

В российской столице задержали лидера фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрия Денисова, сообщает life.ru. Следователи убеждены, что именно он стал зачинщиком пьяной драки на Курском вокзале в ночь на 17 июля, в которой был убит человек.

Конфликт разгорелся 
30 июля 2018, 04:24
Губернаторов обяжут реагировать на недовольство в социальных сетях

Губернаторов обяжут реагировать на недовольство в социальных сетях

Администрация Президента обяжет губернаторов отвечать на недовольство жителей в социальных сетях. Кремль запустил программу «Инцидент» по отслеживанию реакции региональных властей на жалобы населения в интернете. Проект разработала компания «Медиалогия», сейчас он работает в пилотном режиме в нескольких регионах - в 

23 июля 2018, 12:57
Пост в соцсетях помог поймать пьяного водителя в Тольятти

Пост в соцсетях помог поймать пьяного водителя в Тольятти

Полицейские задержали пьяного водителя в Автограде благодаря посту в соцсетях. 
 
"5-й квартал, бульвар Орджоникидзе. За рулем белого Renault нетрезвый водитель", написал бдительный автомобилист в одном из городских сообществ.

Правоохранители запомнили марку, приметы машины и смогли остановить лихача. Кстати, многие пользователи негативно 
11 июля 2018, 12:04
Английскому болельщику подарили торт в Самаре

Английскому болельщику подарили торт в Самаре

Болельщик сборной Англии поделился своими впечатлениями о России. Перед поездкой на чемпионат мира по футболу его пугали будущими проблемами. И каково же было его удивление, когда оказалось, что все наоборот.

Молодой человек объехал несколько городов. Побывал он, в том 
6 июля 2018, 11:37
В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые 
4 июля 2018, 11:16
Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями

Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, который предполагает введение ограничений на пользование социальными сетями. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Анохин предлагает сделать возможным вход в соцсети только с помощью портала «Госуслуги», а длительность пребывания 

25 апреля 2018, 11:14
На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

В Самаре местные жители жалуются на едкий запах гари в центре города – Ленинском и Самарском районах, а также в Куйбышевском и Железнодорожном. О тяжелом запахе, предположительно, горелого пластика, горожане пишут в соцсети.

«Что горит в Самаре в Куйбышевском 
19 апреля 2018, 11:35
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