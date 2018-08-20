Болельщик сборной Англии поделился своими впечатлениями о России. Перед поездкой на чемпионат мира по футболу его пугали будущими проблемами. И каково же было его удивление, когда оказалось, что все наоборот.



Молодой человек объехал несколько городов. Побывал он, в том …