МВД России предложило следить за спортивными фанатами в социальных сетях. Соответствующую идею ведомство изложило в проекте плана по работе с болельщиками. Документ находится на этапе согласования. Силовики хотят, чтобы сотрудники Минспорта круглосуточно контролировали околофутбольные паблики, собирали всю необходимую информацию, а затем передавали ее в региональные управления полиции. Стражи порядка намерены выяснять имена болельщиков, которые собираются на выезды, места предполагаемых драк и различных акций, способы проноса на стадионы запрещенных предметов, а также специфику интернет-лексики и структуру управления группировкой. В Минспорте высказались против всей этой затеи. МВД же настаивает на ее реализации.
|
На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью
|
20 августа 2018, 12:35
|
Житель Сызрани умудрился «продать» несуществующую шубу
Жителя Сызрани подозревают в мошенничестве с интернет-покупками. По информации правоохранителей, 37-летняя жительница Свердловской области захотела купить норковую шубу на одном из сайтов. Продавец потребовал внести 100 % предоплату. Женщина перевела всю сумму – 10 тысяч рублей и стала ждать покупку. …
|
17 августа 2018, 05:14
|
В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка
|
16 августа 2018, 02:28
|
В Самарской области высокопоставленный силовик забирал премии подчиненных
В нашем регионе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения МВД России по Челно-Вершинскому району Самарской области. Этого человека обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в начале ноября прошлого года мужчина потребовал от шести подчиненных передать …
|
14 августа 2018, 12:57
|
«Максим заслуживает нашей поддержки»: форвард «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за слова жены
В пятницу, 3 августа, представители фанатского дивжения Самары встретились с новичком «Крыльев Советов» Максимом Канунниковым. Поводом стал конфликт, который разгорелся в социальной сети из-за поста супруги футболиста, который совсем недавно заключил годовой контракт с «КС».
Напомним, что вторая половина …
|
4 августа 2018, 04:43
|
Лидера группировки фанатов ЦСКА задержали после кровавой драки
В российской столице задержали лидера фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрия Денисова, сообщает life.ru. Следователи убеждены, что именно он стал зачинщиком пьяной драки на Курском вокзале в ночь на 17 июля, в которой был убит человек.
Конфликт разгорелся …
|
30 июля 2018, 04:24
|
Губернаторов обяжут реагировать на недовольство в социальных сетях
Администрация Президента обяжет губернаторов отвечать на недовольство жителей в социальных сетях. Кремль запустил программу «Инцидент» по отслеживанию реакции региональных властей на жалобы населения в интернете. Проект разработала компания «Медиалогия», сейчас он работает в пилотном режиме в нескольких регионах - в …
|
23 июля 2018, 12:57
|
Пост в соцсетях помог поймать пьяного водителя в Тольятти
Полицейские задержали пьяного водителя в Автограде благодаря посту в соцсетях.
"5-й квартал, бульвар Орджоникидзе. За рулем белого Renault нетрезвый водитель", написал бдительный автомобилист в одном из городских сообществ.
|
11 июля 2018, 12:04
|
Английскому болельщику подарили торт в Самаре
|
6 июля 2018, 11:37
|
В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре
Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые …
|
4 июля 2018, 11:16
|
Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, который предполагает введение ограничений на пользование социальными сетями. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Анохин предлагает сделать возможным вход в соцсети только с помощью портала «Госуслуги», а длительность пребывания …
|
25 апреля 2018, 11:14
|
На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары
|
19 апреля 2018, 11:35