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Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области
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27 апреля 2018, 04:26
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МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий, передает региональное ГУ МЧС. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью местами небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, …
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25 апреля 2018, 04:24
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В Самарской области потеплеет до +23
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25 апреля 2018, 03:09
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Что принесет новый циклонический вихрь в Самару?
В Самаре синоптики объяснили, что происходит с погодой на территории региона. По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воздуха на Средней Волге существенно понизилась после того, как «ныряющий» циклон, натворивший немало бед в Московском регионе, втянул на Европейскую часть России …
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23 апреля 2018, 05:03
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Блогер показал фото весны в Самарской области
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18 апреля 2018, 09:00
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Клещи покусали семерых человек в Самарской области
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16 апреля 2018, 04:46
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С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары
Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только …
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9 апреля 2018, 12:50
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Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления
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8 апреля 2018, 12:33
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Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области
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16 марта 2018, 01:35
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Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары
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15 марта 2018, 02:41
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Синоптики прогнозируют усиление морозов в Самарской области
В Самарской области после небольшого снегопада ожидается усиление морозов. В первые дни марта в темное время суток ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов по Цельсию. Такой прогноз до 2 марта включительно опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». …
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28 февраля 2018, 09:49
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Синоптики рассказали о погоде в декабре
По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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30 ноября 2017, 04:22