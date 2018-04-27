4
47
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

В Самарской области в субботу, 28 апреля, ожидаются гроза и сильный ветер, сообщили в МЧС.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 7 часов до 19 часов 28 апреля облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 

27 апреля 2018, 04:26
МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий, передает региональное ГУ МЧС. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью местами небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, 

25 апреля 2018, 04:24
В Самарской области потеплеет до +23

В Самарской области потеплеет до +23

В Самаре синоптики прогнозируют потепление. К субботе, 28 апреля, на территории Самарской области ожидается повышение температуры воздуха до +23 градусов по Цельсию. Вместе с тем в большинстве районов возможен дождь. Отметим, 19 апреля в Самаре был установлен новый суточный рекорд 
25 апреля 2018, 03:09
Что принесет новый циклонический вихрь в Самару?

Что принесет новый циклонический вихрь в Самару?

В Самаре синоптики объяснили, что происходит с погодой на территории региона. По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воздуха на Средней Волге существенно понизилась после того, как «ныряющий» циклон, натворивший немало бед в Московском регионе, втянул на Европейскую часть России 
23 апреля 2018, 05:03
Блогер показал фото весны в Самарской области

Блогер показал фото весны в Самарской области

Блогер Алексей Авдейчев показал 
18 апреля 2018, 09:00
Клещи покусали семерых человек в Самарской области

Клещи покусали семерых человек в Самарской области

Сезон клещей начался. Причем их активность гораздо выше, чем обычно. Членистоногие  кровососы уже покусали 7 жителей Самарской области. Для сравнения, в прошлом году в это же  время к врачам обратились всего двое пострадавших.

В нашем регионе после укусов клещей пока никто не умирал, но 

16 апреля 2018, 04:46
С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только 
9 апреля 2018, 12:50
Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Понемногу зима отступает с территории Самарской области. Новая рабочая неделя ознаменуется очередным этапом потепления. В ночь на понедельник, 9 апреля, температура воздуха будет составлять -4...+1, а вот днем уже разогреет до 6-11 градусов со знаком «плюс». В ночь на 10 
8 апреля 2018, 12:33
Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Необычайно холодный март, уже поставивший рекорд отрицательных температур, в ближайшее время свои позиции не сдаст.

«На ближайшие 7 дней такого хорошего тепла, с положительными температурами, мы не ждем. И таких 30-градусных морозов уже мы не ждем. Температура за прошедшие 
16 марта 2018, 01:35
Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары

Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в апреле. Температура воздуха в следующем месяце ожидается без аномалий, станет теплее – средняя температура около семи градусов по Цельсию. А вот осадков прогнозируется больше нормы – волновые циклоны принесут дожди и, 
15 марта 2018, 02:41
Синоптики прогнозируют усиление морозов в Самарской области

Синоптики прогнозируют усиление морозов в Самарской области

В Самарской области после небольшого снегопада ожидается усиление морозов. В первые дни марта в темное время суток ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов по Цельсию. Такой прогноз до 2 марта включительно опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС»
28 февраля 2018, 09:49
Синоптики рассказали о погоде в декабре

Синоптики рассказали о погоде в декабре

По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Декабрь, по словам собеседника агентства, прогнозируется сравнительно мягким, особенно это 

30 ноября 2017, 04:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх