Как сообщили в СУ СКР по региону, фотосессия 23-летней модели из Набережных Челнов стала предметом доследственной проверки.
Фотоснимки девушки в будуарном прозрачном платье на фоне обстановки недействующего храма были опубликованы в онлайн-версии журнала «Совет да любовь».
Следствие полагает, что в действиях автора могут быть признаки состава преступления, предусмотренные статьей о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
Читатели журнала, в котором была опубликована скандальная фотосессия, разделились на два лагеря. Кто-то был недоволен появлением данных фотографий в журнале, а кого-то разозлила реакция возмущенных.
Свадебный журнал уже извинился перед своими читателями и всеми, кого задела данная ситуация, пишет РИА Новости.
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