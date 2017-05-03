В Челябинске инициирована доследственная проверка по факту неадекватного поведения молодой матери, которая, взяв за руки младенца, вывесила его с балкона второго этажа. Снимок этого инцидента был размещен в соцсетях и спровоцировал негодование многих граждан.
Как сообщается, эта странная история случилась в Металлургическом районе города. Челябинка держала грудного ребенка на вытянутых руках за периметром балкона, информируют российские СМИ со ссылкой на представителей следкома. Более того, появились сведения что женщина осуществляла аналогичные действия не в первый раз. Установлением причин столь шокирующего поступка матери сейчас занимаются сотрудники полиции и СК.
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