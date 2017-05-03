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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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В китайского телеведущего попала молния во время прямого эфира

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25 апреля 2017, 11:28
В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием

В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием

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Согласно публикуемым сведениям, посольство России в этой стране обратилось с просьбой 

24 апреля 2017, 02:29
Китаец попытался в жилетке вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта

Китаец попытался в жилетке вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта

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Общий вес незадекларированного товара – свыше трех килограммов. Китаец намеревался вывезти артефакты 

21 апреля 2017, 09:46
Лжекурьер из Челябинска обманул самарчанку с доставкой котенка

Лжекурьер из Челябинска обманул самарчанку с доставкой котенка

В полицию обратилась 40-летняя жительница Самарской области. Она сообщила сотрудникам МВД, что стала жертвой мошенничества. Под предлогом оказания услуг курьера неизвестный завладел деньгами потерпевшей. Сумма ущерба составила 3900 рублей.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейским Челябинска удалось задержать 32-летнего, нигде не 

6 февраля 2017, 10:38
Россиянка, заблудившаяся в лесу, выбралась из него спустя месяц

Россиянка, заблудившаяся в лесу, выбралась из него спустя месяц

Жительница Челябинской области, потерявшаяся около месяца назад после поездки на шашлыки с друзьями, найдена. По ее словам, все это время она жила в охотничьей избушке и питалась найденными там запасами.
Как сообщают отечественные информагентства, мать 29-летней женщины написала заявление о 

14 июля 2016, 01:47
В Челябинской области погиб самарский турист

В Челябинской области погиб самарский турист

В Челябинской области произошла трагедия - во время сплава погиб турист из нашего региона. По сведениям региональной поисково-спасательной службы, в составе группы самарец осуществлял сплав на катамаране по реке Березяк. Все случилось вчера, 24 апреля. Как сообщается, четверо путешественников приехали 

25 апреля 2016, 02:45
В Челябинске большегруз с отказавшими тормозами врезался в дом

В Челябинске большегруз с отказавшими тормозами врезался в дом

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Все случилось сегодня утром 
6 апреля 2016, 11:29
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