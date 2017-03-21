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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Официальных сведений о комплектациях пока нет. 

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Стоит отметить, что спортивная модификация SportLine уже имеется у другой модели Skoda – Superb, 

20 ноября 2016, 07:16
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