Специалисты чешской компании Skoda заявили, что стоимость нового кроссовера Skoda Kodiaq будет сопоставимой со стоимостью флагманского седана автопроизводителя из Чехии. По мнению экспертов, в этом году в РФ дилеры предложат автолюбителям Kodiaq по цене порядка 1,3 млн рублей.
Габаритный Skoda Kodiaq в России будет доступен как с бензомоторами (на 125, 150 и 180 л.с.), так и с дизельным двигателем. На наш рынок автоновинка выйдет летом 2017 года.
Сначала кроссоверы будут поступать из Чехии. Но уже в 2018 году заработает на полную мощность предприятие в Нижнем Новгороде, где будут выпускать чешские внедорожники.
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