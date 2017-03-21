Чешская компания Skoda адаптирует новую модель Kodiaq под российских автолюбителей. На презентации паркетника в Берлине стало известно, что российская версия автомобиля получит увеличенный клиренс – 194 мм, в то время как для европейцев этот показатель составляет 188 мм.

Официальных сведений о комплектациях пока нет. …