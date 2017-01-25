Свежий седан Hyundai Solaris представят в РФ в феврале 2017 года Компания Росстандарт разместила на своем сайте технические характеристики нового Hyundai Solaris. Эта модель будет продаваться на российском рынке и в странах СНГ.

В России Hyundai Solaris нового поколения появится уже в начале февраля. На нашем авторынке он будет реализовываться только …