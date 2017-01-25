Представители чешского концерна Skoda анонсировали старт продаж новых моделей Octavia в РФ и озвучили предварительные цены. Так, новую Skoda Octavia нашим автолюбителям предлагают за 940 тыс. рублей, а Octavia Combi встанет в 1,2 млн рублей. Авто доступны в двух модификациях кузова: лифтбэк и универсал.
Автоновинки получили навигационную систему ЭРА-ГЛОНАСС. Мощность установленного на транспортных средствах бензомотора будет зависеть от предпочтения покупателя: 1,6 MPI на 110 л.с., 1,4 TSI на 150 д.с. или 1,8 TSI на 180 л.с.
Последний указанный двигатель будут иметь полноприводные Octavia и Octavia Combi. Как сообщают специалисты, новые модели появятся в российских дилерских центрах 1 апреля этого года.
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