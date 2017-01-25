11
17
18
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Компания Kia объявила старт продаж нового гибридного кроссовера Niro

Компания Kia объявила старт продаж нового гибридного кроссовера Niro

Южнокорейский бренд KIA заявил о старте американских продаж нового гибридного кроссовера KIA Niro. Официальная презентация модели прошла на автосалоне в Чикаго год назад. Отмечается, что на 100 км пути «паркетнику» требуется лишь 4,7 литра топлива.
В Соединенных Штатах модель будет 

25 января 2017, 10:51
Свежий седан Hyundai Solaris представят в РФ в феврале 2017 года

Свежий седан Hyundai Solaris представят в РФ в феврале 2017 года

Компания Росстандарт разместила на своем сайте технические характеристики нового Hyundai Solaris. Эта модель будет продаваться на российском рынке и в странах СНГ.
В России Hyundai Solaris нового поколения появится уже в начале февраля. На нашем авторынке он будет реализовываться только 

24 января 2017, 04:36
Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai

Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai

Корпорация Mitsubishi распространила тизерное изображение нового компактного кроссовера. Его презентация состоится в марте на Женевском автосалоне.
По словам экспертов, автоновинка будет сочетать длинную колесную базу и короткий задний свес. Модель получит название Eclipse.
Как сообщают специалисты издания Auto Express, модель 

24 января 2017, 03:46
Новая Mazda CX-5 получит 7-местную версию

Новая Mazda CX-5 получит 7-местную версию

Концерн Mazda собирается вывести на японский рынок семиместную версию своего нового внедорожника CX-5. Как сообщают эксперты, габариты модели не увеличатся, но появится третий ряд сидений.
Премьера нового поколения кроссовера Mazda CX-5 состоялась осенью прошлого года. Автоновинка оказалась более габаритной по 

24 января 2017, 10:13
Названы самые популярные автомобили Москвы и Петербурга

Названы самые популярные автомобили Москвы и Петербурга

По данным экспертов, большая часть московских и петербургских автолюбителей предпочитают Hyundai Solaris. Модель признана самой популярной в этих регионах по результатам 2016 года, говорят специалисты аналитического агентства «Автостат».
В прошлом году этому автомобилю отдали предпочтение 13,7 тыс. москвичей, хотя реализация 

23 января 2017, 05:24
Subaru представила первый тизер и раскрыла дату дебюта нового XV

Subaru представила первый тизер и раскрыла дату дебюта нового XV

Японский концерн Subaru представил первый релиз о пополнении модельного ряда внедорожником Subaru XV Crosstrek 2018. Дебют автоновинки состоится в третьем квартале 2017 года.
В рамках официальной презентации концепта кроссовера XV Crosstrek компания раскрыла отдельные изменения в автомобиле. Новинка будет относиться 

23 января 2017, 04:43
Составлен ТОП-10 российских регионов по продажам новых легковых автомобилей

Составлен ТОП-10 российских регионов по продажам новых легковых автомобилей

Эксперты «Автостата» проанализировали российский рынок легковых автомобилей по итогам 2016 года. В итоге был составлен рейтинг наиболее крупных региональных авторынков.
На первой строке в данном перечне расположилась Москва. Ее долевое участие составило 16%. В абсолютных цифрах это 200,3 тыс. экземпляров. 

23 января 2017, 11:40
Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Новый кроссовер южнокорейской корпорации Hyundai Creta – с августа прошлого года остается лидером отечественного сегмента SUV. Эта модель потеснила с первого места предыдущего лидера данного класса на российском авторынке – Renault Duster.
Всего по результатам последних пяти месяцев 2016 года 

23 января 2017, 09:26
Volkswagen начал продажи Golf GTE и GTD

Volkswagen начал продажи Golf GTE и GTD

Немецкая корпорация Volkswagen сообщила о начале реализации обновленной версии Golf на европейском рынке. Автолюбителям рассказали о трех новых вариациях автомобиля – две модели GTD и гибридная GTE.
Гибридная GTE получила 1,4-литровый бензомотор мощностью 150 л.с.. Также автомобиль имеет 75-киловатный электрический 

20 января 2017, 10:39
Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa

Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa

Индийская автомобильная корпорация Tata начала реализацию своего первого флагманского кроссовера Hexa. Эта модель считается наиболее дорогой в фирме, которая ранее производила лишь дешевые автомобили.
Кроссовер хорошо имеет большие габариты. Купить новое транспортное средство можно будет осенью 2017 года. В стране-производителе 

19 января 2017, 11:59
Обновленная Skoda Octavia появится в России в 2017 году

Обновленная Skoda Octavia появится в России в 2017 году

Стало известно, что весной 2017 года модель Skoda Octavia будет представлена на российском рынке. Мировая премьера нового поколения Octavia состоится уже в этом месяце. Новое поколение Skoda Octavia получило видоизмененную оптику, другую радиаторную решетку и новые бамперы.
Модели для европейского рынка имеют 

1 ноября 2016, 12:43
Обновленная Skoda Octavia появится в России в 2017 году

Обновленная Skoda Octavia появится в России в 2017 году

Как сообщают российские СМИ, реализация обновленной модели Skoda Octavia начнется в 2017 году. Автопроизводитель из Чехии собирается вывести на рынок сразу два своих авто - рестайлинговую Octavia и кроссовер Kodiaq.
По утверждению экспертов, экстерьер в Skoda Octavia окажется похожим на 

26 августа 2016, 10:44
Skoda Rapid и Octavia получили в России новые двигатели и опции

Skoda Rapid и Octavia получили в России новые двигатели и опции

В июне текущего года автомобили чешской компании Skoda получат пакет обновлений. Модели Rapid и Octavia станут мощнее и экономичнее.
Универсал Octavia Scout оснастят режимом off-road, Rapid будет усилен двигателем в 1,6 л разной мощности – в 90 и 110 лошадиных 
6 мая 2015, 05:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна