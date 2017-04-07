В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь Кабмин готовит законопроект, чтобы ужесточить ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения РФ.

По сведениям издания, сейчас готовятся поправки к приказу, который регламентирует процесс освидетельствования при подозрении на употребление …