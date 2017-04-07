Корпорация Skoda назвала стоимость кроссовера Kodiaq на российском авторынке. Реализация ограниченной серии автомобилей в эксклюзивных комплектациях Ambition Plus и Style Plus начнется в РФ в июне.
Цена модели в комплектации Ambition Plus стартует с отметки 1,9 млн рублей, а Style Plus – от 2,3 млн рублей. Приобрести транспортное средство можно будет только с полным приводом с бензомоторами 1.4 (150 л.с.) и 2.0 (180 л.с.) или с дизелем 2.0 (150 л.с.). Они функционируют в сочетании с 6- или 7-диапазонным «роботом» DSG.
Поставлять автомобили станут из Чехии. В российской сборке Skoda Kodiaq появится в следующем году. Цена производимой в РФ модели будет начинаться от 1,5 млн руб.
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