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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке России

Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке России

Эксперты представили рейтинг наиболее популярных в РФ кроссоверов. На первом месте списка расположилась Hyundai Creta с ценой порядка одного миллиона рублей.
Далее в перечне фигурируют Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5. Замыкают топ-5 кроссоверы Renault Kaptur.
Кстати, производитель Hyundai Creta 

6 апреля 2017, 11:16
Назван ТОП-10 самых продаваемых универсалов авторынка России

Назван ТОП-10 самых продаваемых универсалов авторынка России

Отечественные информагентства приводят сегодня составленный «Автостатом» рейтинг наиболее востребованных новых автомобилей с кузовом универсал на российском рынке. На первом месте списка располагается модель LADA Largus. За период января – февраля было реализовано 3,5 тысячи экземпляров этого авто, что меньше аналогичного 

5 апреля 2017, 05:21
В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь

В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь

Кабмин готовит законопроект, чтобы ужесточить ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения РФ.
По сведениям издания, сейчас готовятся поправки к приказу, который регламентирует процесс освидетельствования при подозрении на употребление 

5 апреля 2017, 09:23
Стало известно, когда в России появится внедорожник Volkswagen Teramont

Стало известно, когда в России появится внедорожник Volkswagen Teramont

Кроссовер Volkswagen Teramont придет на отечественный авторынок осенью 2017 года. Он будет конкурировать с Toyota Highlander и Honda Pilot. Автомобили российские дилеры станут получать из Соединенных Штатов.
Автолюбителям модель предложат с двухлитровым турбодвигателем TSI мощностью 238 л.с. и 3,6-литровым атмосферником 

4 апреля 2017, 05:16
Составлен топ-10 бюджетных кроссоверов с пробегом в России

Составлен топ-10 бюджетных кроссоверов с пробегом в России

Российские эксперты составили рейтинг представленных на отечественном рынке кроссоверов с пробегом. Они определили лучшие автомобили этой категории по соотношению цена-качество.
На первом месте списка кроссовер KIA Sorento, первое поколение которого выпускалось в 2002-2009 гг. По словам специалистов, цена такого автомобиля 

3 апреля 2017, 01:34
В компании Skoda рассекретили комплектации Kodiaq для российского рынка

В компании Skoda рассекретили комплектации Kodiaq для российского рынка

Официальную информацию на этот счет распространили представители российского офиса концерна. Автомобиль предложат с тремя версиями двигателей в полноприводном исполнении. Цена автоновинки будет озвучена ближе к началу продаж.
Базовое исполнение Kodiaq будет иметь 1,4-литровый бензомотор TSI мощностью 150 л.с. В более 

28 марта 2017, 11:27
Skoda назвала стоимость нового кроссовера Kodiaq для России

Skoda назвала стоимость нового кроссовера Kodiaq для России

Специалисты чешской компании Skoda заявили, что стоимость нового кроссовера Skoda Kodiaq будет сопоставимой со стоимостью флагманского седана автопроизводителя из Чехии. По мнению экспертов, в этом году в РФ дилеры предложат автолюбителям Kodiaq по цене порядка 1,3 млн рублей.
Габаритный Skoda 

21 марта 2017, 10:21
Lexus выпустит новый молодежный кроссовер

Lexus выпустит новый молодежный кроссовер

Японский концерн Lexus распространил информацию о начале серийного выпуска новой модели кроссовера Lexus UX, прототип которого был показан на авто-шоу в столице Франции в 2016 году. Старт производства намечен на вторую половину этого года.
По утверждению вице-президента автокомпании Йошихиро Соа, 

10 марта 2017, 02:06
Skoda Kodiaq начнут собирать в РФ в 2018 году

Skoda Kodiaq начнут собирать в РФ в 2018 году

Сборка нового кроссовера Skoda Kodiaq стартует в России в следующем году. Об этом говорят отечественные СМИ со ссылкой на российское представительство чешской автомобильной корпорации.
Сейчас в компании думают, в каком именно российском регионе запустить производство. Выбирают между Калужской и Нижегородской 

9 марта 2017, 09:05
Стала известна дата начала продаж кроссовера Skoda Kodiaq в России

Стала известна дата начала продаж кроссовера Skoda Kodiaq в России

В представительстве чешской компании Skoda раскрыли примерную дату прихода нового кроссовера Kodiaq на рынок России. Этот автомобиль сегмента SUV появится у российских дилеров в мае 2017 года, сказал директор подразделения Skoda в РФ Бернхард Майер.
По словам специалиста, не исключена 

26 декабря 2016, 01:06
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