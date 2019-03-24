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С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными
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18 марта 2019, 12:40
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Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего
Специалисты агентства ZOOM MARKET задались вопросом - где в России самое плохое школьное образование? И составили рейтинг 30 самых крупных городов. При этом лидерство в рейтинге означает, что в этом муниципалитете с уровнем преподавания в средних учебных заведениях не …
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14 марта 2019, 04:30
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Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад
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14 марта 2019, 04:44
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В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?
Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают …
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13 марта 2019, 07:57
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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15 фактов о работе и зарплате в Самаре
Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.
1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта …
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12 марта 2019, 12:27
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год
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26 февраля 2019, 01:11
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Реальные доходы населения Самарской области сокращаются
В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с …
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25 февраля 2019, 07:08
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В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов
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19 февраля 2019, 08:12
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Часть «Парк Хауса» хотят снести
Департамент управления имуществом мэрии Самары обратился в областной арбитражный суд с требованием обязать владельца торгового центра «Парк Хаус» демонтировать часть здания площадью 1250 квадратных метров. Кроме того, чиновники хотят взыскать с бизнесменов 800 тысяч рублей необоснованного обогащения за пользование земельным …
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29 января 2019, 09:10
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Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд
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28 января 2019, 09:46
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Сколько учителей не хватает в Самарской области
Почти в половине росийских школ не хватает учителей. К таким выводам пришли активисты Общероссийского народного фронта после мониторинга этих учебных учреждений. Самарская область в исследовании не участвовала, но в региональном штабе организации отмечают, что ситуация от общероссийской кардинально не отличается. …
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4 августа 2018, 05:01
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Поставили «неуд»: ВЦИОМ отметил ухудшение отношения россиян к учителям
Свыше 40% граждан России полагают, что учителя теряют уважение в обществе. Об этом говорят результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
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4 октября 2017, 03:15
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Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет
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27 апреля 2017, 05:12
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27,5 тысячи рублей сейчас в среднем получают школьные учителя
Чуть меньше - 25 с половиной - педагоги, работающие в детских садах. Мониторинг зарплат преподавателей в Самарской области по поручению губернских депутатов подготовило региональное минобрнауки. В среднем профессиональном образовании выплаты достигают 23 тысяч, а в высшем (речь об академии Наяновой …
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18 октября 2016, 05:35
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