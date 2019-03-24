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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными

С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными

В 2019 году в России начнет действовать новый образовательный стандарт. С 1 сентября все 10 классы станут профильными. Ученик должен будет понимать, куда планирует поступать. Все предметы будут поделены на углубленные и базовые. В 2022 году обязательным для сдачи экзаменом 
18 марта 2019, 12:40
Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Специалисты агентства ZOOM MARKET задались вопросом - где в России самое плохое школьное образование? И составили рейтинг 30 самых крупных городов. При этом лидерство в рейтинге означает, что в этом муниципалитете с уровнем преподавания в средних учебных заведениях не 
14 марта 2019, 04:30
Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад

Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад

Бывший директор гимназии №1 Любовь Картамышева, которую в августе 2017 года задержали при получении нескольких сотен тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, а спустя год освободили прямо из зала суда, теперь работает заведующей самарским детским садом 

14 марта 2019, 04:44
В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?

В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?

Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают 
13 марта 2019, 07:57
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
15 фактов о работе и зарплате в Самаре

15 фактов о работе и зарплате в Самаре

Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.



1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта 
12 марта 2019, 12:27
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

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26 февраля 2019, 01:11
Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с 
25 февраля 2019, 07:08
В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре с 1 марта зарплаты водителей трамваев и троллейбусов увеличатся на 15 процентов, пообещали в мэрии. Последний раз они индексировались в 2015 году. По данным из открытых источников, сегодня водители ТТУ получают примерно по 35 тысяч рублей в месяц. 
19 февраля 2019, 08:12
Часть «Парк Хауса» хотят снести

Часть «Парк Хауса» хотят снести

Департамент управления имуществом мэрии Самары обратился в областной арбитражный суд с требованием обязать владельца торгового центра «Парк Хаус» демонтировать часть здания площадью 1250 квадратных метров. Кроме того, чиновники хотят взыскать с бизнесменов 800 тысяч рублей необоснованного обогащения за пользование земельным 
29 января 2019, 09:10
Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

В России пятый год подряд падают реальные доходы населения. По итогам 2018-го они снизились на 0,2 процента, говорится в отчете Росстата. В новейшей постсоветской истории страны еще не было такого долгого снижения, даже в так называемые лихие 90-е. Тогда было 
28 января 2019, 09:46
Сколько учителей не хватает в Самарской области

Сколько учителей не хватает в Самарской области

Почти в половине росийских школ не хватает учителей. К таким выводам пришли активисты Общероссийского народного фронта после мониторинга этих учебных учреждений. Самарская область в исследовании не участвовала, но в региональном штабе организации отмечают, что ситуация от общероссийской кардинально не отличается. 
4 августа 2018, 05:01
Поставили «неуд»: ВЦИОМ отметил ухудшение отношения россиян к учителям

Поставили «неуд»: ВЦИОМ отметил ухудшение отношения россиян к учителям

Свыше 40% граждан России полагают, что учителя теряют уважение в обществе. Об этом говорят результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Как гласят результаты исследования, положение преподавателя в сегодняшнем обществе респонденты оценили на 2,86 балла из 5 возможных. При 

4 октября 2017, 03:15
Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Более 11% преподавателей русского языка и математики в российских школах плохо владеют своим предметом. Так заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, информирует РИА Новости.
По словам чиновника, как минимум, каждый десятый учитель имеет проблемы с русским языком и математикой. Такой факт 

27 апреля 2017, 05:12
27,5 тысячи рублей сейчас в среднем получают школьные учителя

27,5 тысячи рублей сейчас в среднем получают школьные учителя

Чуть меньше - 25 с половиной - педагоги, работающие в детских садах. Мониторинг зарплат преподавателей в Самарской области по поручению губернских депутатов подготовило региональное минобрнауки. В среднем профессиональном образовании выплаты достигают 23 тысяч, а в высшем (речь об академии Наяновой 

18 октября 2016, 05:35
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