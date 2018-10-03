|
В России подорожали автомобили
|
3 октября 2018, 02:50
|
Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний
|
2 октября 2018, 10:45
|
Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой
С 1 октября начинает действовать очередная часть так называемого закона Яровой. В течение 6 месяцев все операторы должны хранить весь интернет-трафик клиентов за последние 30 суток. Уже с этого понедельника в рамках нашумевших изменений пенсионного законодательства работодатели ежеквартально должны предоставлять …
|
2 октября 2018, 09:15
|
Самарская мэрия проверяет информацию о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках
28 сентября самарцы, регулярно ездящие на маршрутках, встревожились из-за неожиданной новости. В салонах автобусов заметили объявления, которые гласили, что цена проезда на коммерческом транспорте с 8 октября будет составлять 30 рублей вместо нынешних 25 рублей. Грядущее нововведение вызвало негативную реакцию …
|
28 сентября 2018, 11:12
|
Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018
|
25 сентября 2018, 02:26
|
Цены на вторичное жилье падают
|
24 сентября 2018, 03:10
|
Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России
|
18 сентября 2018, 10:25
|
Эксперт рассказал о последствиях повышения ключевой ставки
|
14 сентября 2018, 10:15
|
Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию
|
11 сентября 2018, 11:11
|
Эксперты прокомментировали валютную турбулентность рынка
|
10 сентября 2018, 09:36
|
В Самарской области собрали 85% зерна
Федеральная антимонопольная служба отрегировала на заявления российских должностных лиц и зерновых компаний о возможном росте цен на хлебобулочные изделия уже этой осенью. Ведомство попросит свои управления на местах усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне будут анализироваться …
|
5 сентября 2018, 07:06
|
Российское зерно продадут за бугор
|
26 июля 2017, 12:13
|
Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай
|
6 июля 2017, 08:06
|
Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна
|
14 декабря 2016, 02:25