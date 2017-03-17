Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонились от уплаты 397 миллионов рублей Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела по налогам. На скамье подсудимых окажутся директор и главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «СантТрансСтрой». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в размере свыше 397 миллионов рублей …