Следственный Комитет возбудил уголовное дело против жителя Чебоксар, который выиграл 30 млн руб. в покер на международных турнирах. По информации следствия, он не платил налоги с выигрышей.
Как отмечают следователи, 36-летний гражданин выиграл деньги на соревнованиях по покеру, проводимых в ряде стран. Уголовное дело заведено по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере».
В частности, подозреваемый участвовал в финальной стадии турнира World Series of Poker в Лас-Вегасе. Кроме того, он был участником таких состязаний по покеру в столицах Германии, Дании, а также французском Довиле.
В общей сложности, по информации СКР, в течение трех лет, с 2011 по 2013, россиянин должен был заплатить порядка 4 млн руб. налогов. В деле есть данные налоговой службы, уже назначена судебная налоговая экспертиза. Впрочем, уголовное дело может быть прекращено, если мужчина полностью выплатит налоги, пени и штрафы.
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