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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонились от уплаты 397 миллионов рублей

Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонились от уплаты 397 миллионов рублей

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела по налогам. На скамье подсудимых окажутся директор и главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «СантТрансСтрой». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в размере свыше 397 миллионов рублей 

17 марта 2017, 07:24
Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

В России не планируют взимать подоходный налог с процентов по банковским вкладам, заявили в Министерстве финансов. С предложением вычитать НДФЛ с депозита выступил накануне Российский союз промышленников и предпринимателей. В организации посчитали, что новый сбор позволит устранить диспропорции в налогообложении 

17 марта 2017, 03:35
Спор самарских налоговиков и «Каравана» продолжится в Верховном суде

Спор самарских налоговиков и «Каравана» продолжится в Верховном суде

Владельцы самарского торгового центра «Караван» в деле признания своих площадей заводскими цехами дошли до Верховного суда. Судебное противостояние коммерсантов с Управлением федеральной налоговой службы началось в феврале прошлого года. Фискалы доначислили бизнесу земельный налог, выставив штрафы и пени на несколько 

17 марта 2017, 12:01
«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы

«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в Одиннадцатом апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража.

Как уже сообщала «ТЕРРА», предприниматели просили признать недействительным вынесенное в мае прошлого года решение ФНС о 

16 марта 2017, 11:51
Следственный комитет прекратил уголовное преследование замминистра сельского хозяйства Самарской области

Следственный комитет прекратил уголовное преследование замминистра сельского хозяйства Самарской области

Речь о Романе Некрасове. Напомним, его подозревали в халатности. По первоначальной версии следствия, в августе 2014 года подозреваемый утвердил план финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Организация продала имущество, принадлежавшее Самарской области, полученные доходы использовала 

13 марта 2017, 05:36
В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата около стриптиз-клуба

В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата около стриптиз-клуба

У дверей стриптиз-клуба на улице Дербеневской мужчина начал стрельбу из автомата Калашникова. Сотрудники заведения тут же позвонили в полицию.
Стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали 34-летнего жителя российской столицы. У злоумышленника изъяли автомат, а также пистолет «ТТ».
В 

13 марта 2017, 03:26
Пытавшегося примкнуть к террористам нелегала задержали в Самаре

Пытавшегося примкнуть к террористам нелегала задержали в Самаре

В Самаре завели уголовное дело на 23-летнего нелегала, который пытался примкнуть  к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По словам следователей, мигрант переписывался со знакомым, воевавшим в Сирии на стороне террористов.  Самарский нелегал подтвердил свое намерение выехать к нему 

7 марта 2017, 12:42
В Самаре отстранен от должности заместитель главы минимущества

В Самаре отстранен от должности заместитель главы минимущества

В Самарской области по ходатайству ФСБ отстранили от должности замминистра имущественных отношений региона Антона Бекина. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Речь идет о злоупотреблениях на госпредприятии "Стройконтроль", обнаруженные проверкой нарушения в котором Бекин дал 

3 марта 2017, 11:11
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