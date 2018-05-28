Роструд напомнил о расписании рабочих дней в начале первого летнего месяца из-за предстоящего Дня России. Следующая трудовая неделя станет длинной и будет включать в себя субботу 9 июня. В этот день придется работать для того, чтобы отдохнуть в понедельник, 11 июня. Таким образом, выходные продлятся с 10 по 12 июня. При этом продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня сокращается на один час
|
Афиша на выходные в Самаре: куда сходить 18-20 мая
Мы подготовили подборку наиболее интересных событий.
КИНОПРЕМЬЕРЫ
«Дэдпул 2»
Болтливый мутант-наемник возвращается на большие экраны. В этот раз герою предстоит разобраться с суперсолдатом, который ворвался в его жизнь. Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть …
|
18 мая 2018, 12:56
|
Афиша: куда сходить 4-6 мая в Самаре
|
4 мая 2018, 09:39
|
Куда сходить и на что посмотреть 28 апреля - 2 мая: афиша на ближайшие выходные в Самаре
|
28 апреля 2018, 08:49
|
Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут
|
26 апреля 2018, 09:00
|
Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение
Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит …
|
26 января 2018, 10:48
|
Роструд посчитал россиян, готовых работать сверхурочно и бесплатно
|
13 июля 2017, 12:12
|
В День России в Самаре перепутали имя первого космонавта
|
14 июня 2017, 10:59
|
Самара отпраздновала День России
Накануне вся страна отмечала День России. В Самаре центральной праздничной площадкой стала вторая очередь набережной Волги. Там прошла грандиозная музыкально-поэтическая программа, сочетающая видеоарт и живую музыку. В течение двух дней на набережной Самары проходил межрегиональный фестиваль "ВолгаФест". На котором выступали …
|
13 июня 2017, 02:02
|
Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступит в Самаре
|
8 июня 2017, 05:34
|
В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной
|
8 июня 2017, 04:53
|
Роструд назвал главную мотивацию россиян при переезде в другой регион
Более половины россиян, опрошенных специалистами Роструда, заявили о готовности перебраться в другой регион ради более высоких заработков при условии компенсации затрат на обустройство. Такие сведения федеральная служба получила в результате анализа данных опроса на портале «Работа в России».
|
12 мая 2017, 05:28
|
Роструд поддержал добровольный переход на электронные трудовые книжки
Переход на электронные трудовые книжки имеет смысл сделать добровольным. Так заявили в Роструде.
|
19 апреля 2017, 09:14