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Куда сходить и на что посмотреть 28 апреля - 2 мая: афиша на ближайшие выходные в Самаре

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Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Ближайшая суббота, 28-е апреля, у всех россиян будет рабочей, в счет понедельника 30-го числа, который объявлен выходным днем. На первой майской неделе 
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Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит 
26 января 2018, 10:48
Роструд посчитал россиян, готовых работать сверхурочно и бесплатно

Роструд посчитал россиян, готовых работать сверхурочно и бесплатно

32 процента россиян регулярно задерживаются на работе, выяснил Роструд в ходе проведенного опроса. При этом 30 процентов заявили, что делают это 1-2 раза в месяц, еще 28 процентов - 1-2 раза в неделю. Только десятая часть респондентов сообщили, что никогда 

13 июля 2017, 12:12
В День России в Самаре перепутали имя первого космонавта

В День России в Самаре перепутали имя первого космонавта

В Самаре во время концерта, посвященного Дню России, перепутали имя первого в мире космонавта. Фото Юрия Гагарина, которое демонстрировали с экрана главной сцены перед тысячами зрителей, по ошибке подписали другим именем - Алексей Гагарин. Снимок с ошибкой сразу разошелся по 

14 июня 2017, 10:59
Самара отпраздновала День России

Самара отпраздновала День России

Накануне вся страна отмечала День России. В Самаре центральной праздничной площадкой стала вторая очередь набережной Волги. Там прошла грандиозная музыкально-поэтическая программа, сочетающая видеоарт и живую музыку. В течение двух дней на набережной Самары проходил межрегиональный фестиваль "ВолгаФест". На котором выступали 

13 июня 2017, 02:02
Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступит в Самаре

Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступит в Самаре

Накануне Дня России, 11 июня, Владимир Аветисян и интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступят в Самаре в рамках Межрегионального фестиваля «ВолгаФест», который пройдет на второй очереди 

8 июня 2017, 05:34
В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной

В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной

Там с 11-го по 12-е июня пройдет Межрегиональный фестиваль «ВолгаФест». Посетителей будут развлекать сразу на двух сценах. В рамках музыкальной программы выступят более 20 коллективов из Самары, Белоруссии и Германии.
11 июня в 19.30 на главной сцене выступят Владимир Аветисян 

8 июня 2017, 04:53
Роструд назвал главную мотивацию россиян при переезде в другой регион

Роструд назвал главную мотивацию россиян при переезде в другой регион

Более половины россиян, опрошенных специалистами Роструда, заявили о готовности перебраться в другой регион ради более высоких заработков при условии компенсации затрат на обустройство. Такие сведения федеральная служба получила в результате анализа данных опроса на портале «Работа в России».
Такие условия 

12 мая 2017, 05:28
Роструд поддержал добровольный переход на электронные трудовые книжки

Роструд поддержал добровольный переход на электронные трудовые книжки

Переход на электронные трудовые книжки имеет смысл сделать добровольным. Так заявили в Роструде.
Как сообщают отечественные информагентства, по мнению руководителя ведомства Всеволода Вуколова, электронная трудовая книжка даст возможность, в частности, защитить права работающих дистанционно, вахтовым методом и т.д.. В свою 

19 апреля 2017, 09:14
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