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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Роструд напоминает: ближайшие длинные выходные будут только весной

Роструд напомнил жителям страны о том, что ближайшие длинные выходные всех будут ждать только весной. Они приходятся на период с 8 по 10 марта, когда будет отмечаться Международный женский день. Выходной, который выпадает на День защитника Отечества, в этом году 

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В России составили календарь выходных на 2019 год

В России составили календарь выходных на 2019 год

Премьер Дмитрий Медведев подписал график выходных дней на 2019 год. Большие каникулы ждут россиян на новый год - с 30 декабря по 8 января и в мае - с 1 по 5 и с 9 по 12. Так получилось 
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Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной

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Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

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26 января 2018, 10:48
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