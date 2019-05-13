В Роструде напомнили о следующих длинных выходных. Они теперь будут только в ноябре. В честь Дня народного единства россияне отдохнут с субботы 2 ноября по понедельник 4-го, говорится в сообщении ведомства. В июне День России, 12 числа, выпадает на среду, поэтому "сплошных выходных" не получится. Зато вторник, 11 июня будет предпраздничным, а значит, сокращенным рабочим днем.
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