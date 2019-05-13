Роструд напоминает: ближайшие длинные выходные будут только весной Роструд напомнил жителям страны о том, что ближайшие длинные выходные всех будут ждать только весной. Они приходятся на период с 8 по 10 марта, когда будет отмечаться Международный женский день. Выходной, который выпадает на День защитника Отечества, в этом году …