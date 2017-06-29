В Екатеринбурге в руках одиннадцатилетней девочки самопроизвольно загорелся смартфон. Об этом рассказали региональные информагентства со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Свердловской области.
В результате чрезвычайного происшествия школьница получила термический ожог. По факту произошедшего в настоящее время проводится доследственная проверка. В частности, специалистам предстоит установить характер травм у ребенка и степень тяжести причиненного ей вреда.
Наряду с самой несовершеннолетней потерпевшей и ее родителями, следователи намерены опросить представителей салона сотовой связи, где было приобретено устройство. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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