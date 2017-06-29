12
38
01
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888                 888888888    .d8888b.    .d8888b.   888     888   .d8888b.  
 888                 888         d88P  Y88b  d88P  Y88b  888     888  d88P  Y88b 
 888                 888         Y88b.       Y88b. d88P  888     888  Y88b. d88P 
 888  888  88888b.   8888888b.    "Y888b.     "Y88888"   888     888   "Y88888"  
 888 .88P  888 "88b       "Y88b      "Y88b.  .d8P""Y8b.  888     888  .d8P""Y8b. 
 888888K   888  888         888        "888  888    888  888     888  888    888 
 888 "88b  888 d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b. .d88P  Y88b  d88P 
 888  888  88888P"    "Y8888P"    "Y8888P"    "Y8888P"    "Y88888P"    "Y8888P"  
           888                                                                   
           888                                                                   
           888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Стали известны цены бюджетных смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus для России

Стали известны цены бюджетных смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus для России

Стоимость смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus в Российской Федерации стартует с отметки 9000 рублей. Об этом информируют представители компании-производителя.
По последним сведениям, мобильные устройства поступят в широкую продажу в следующем месяце. Они созданы на базе Android 7.1.1 Nougat. 

28 июня 2017, 11:14
Исследование: смартфоны могут быть опасны даже в выключенном состоянии

Исследование: смартфоны могут быть опасны даже в выключенном состоянии

Специалисты из Соединенных Штатов рассказали о новой опасности, которую в себе могут таить смартфоны даже в выключенном состоянии. Как утверждают ученые, само наличие устройства отвлекает человека и снижает его когнитивные способности.
Итак, причиняемый гаджетом вред не зависит от того, находится 

27 июня 2017, 08:07
В России упали цены на iPhone 7 Plus

В России упали цены на iPhone 7 Plus

Розничная стоимость флагманских смартфонов от Apple демонстрирует падение. Как сообщает Hi-Tech.Mail.Ru, iPhone 7 Plus потерял от начальной стоимости в 67 990 рублей 34% и теперь оценивается в 44 889 рублей.
Речь идет о версии устройства с 32 Гб встроенной флэш-памяти. 

23 июня 2017, 08:02
В московском ресторане задержали криминального авторитета Ткача Няганьского

В московском ресторане задержали криминального авторитета Ткача Няганьского

В российской столице представители силовых структур задержали 37-летнего Андрея Ткаченко, известного как вор в законе Ткач Няганьский. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
Накануне сотрудники Московского уголовного розыска получили информацию, что в столице находится Ткаченко, которого разыскивают 

23 июня 2017, 05:55
Цена разговора: Сибирские ученые выяснили, как мобильники влияют на строение клеток

Цена разговора: Сибирские ученые выяснили, как мобильники влияют на строение клеток

В Томском госуниверситете (ТГУ) в результате многочисленных опытов определили, что систематическое использование мобильного телефона влечет изменение структуры клеток. Особенно опасны такие устройства для женщин и представителей монголоидной расы, установили ученые этого вуза.
Некоторое время назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причислила 

23 июня 2017, 04:56
Samsung выпускает новый смартфон-раскладушку на этой неделе

Samsung выпускает новый смартфон-раскладушку на этой неделе

Как информируют в южнокорейской корпорации Samsung, завтра, 23 июня состоится презентация нового смартфона-раскладушки. Уже названа цена устройства - $260.
По мнению специалистов, новинка в первую очередь привлечет поклонников традиционного дизайна. Ее представят в красном и черном цвете.
Устройство от Samsung 

22 июня 2017, 03:26
Улов на любителя: Во Франции на пляж вынесло более полутора тонн кокаина

Улов на любителя: Во Франции на пляж вынесло более полутора тонн кокаина

Более полутора тонн кокаина вынесло на пляж французского курортного города в коммуне Мимизан. Пакеты с наркотиками нашли военные, рассказывают зарубежные агентства.
По предварительной информации, кокаин оказался на пляже после того, как лодки наркоторговцев потерпели крушение. Причем, задержание преступников представителями местных 

22 июня 2017, 09:21
Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом

Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом

Рейс самолета из Пекина в Сямэнь компании Xiamen Air отменили по причине неожиданных действий любопытной пассажирки. Об инциденте рассказывают китайские информагентства.
В процессе инструктажа бортпроводник говорил пассажирам, что ручку с выпуском аварийного трапа следует нажимать лишь в самом крайнем случае, 

14 июня 2017, 02:10
В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

Целая деревня, где жили свыше 430 человек, уничтожена пламенем в Иркутской области. В регионе действует режим ЧС, причины происшествия сейчас устанавливаются, сообщают российские СМИ.
Речь идет о населенном пункте под названием Бубновка. Там было 86 домов и проживало 435 человек.

28 апреля 2017, 06:19
В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека

В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека

Возгорание произошло сегодня в четвертом часу утра в Ленинском районе Самары. На ул. Арцыбушевской, 90 и 92, загорелась кровля частного дома, а также воспламенился еще один двухэтажный частный дом с надворными постройками.
Пламя распространилось на площади в 250 кв. м. 

19 декабря 2016, 03:04
В Самаре на возгорание в школе №21 отправили 43 пожарных

В Самаре на возгорание в школе №21 отправили 43 пожарных

Во вторник, 8 ноября, в МЧС поступила информация о возгорании в самарской школе №21. Она расположена на улице Силаева в Куйбышевском районе. В 20 часов 55 минут в методическом кабинете загорелась бытовая техника, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По 

9 ноября 2016, 11:54
На трассе Ульяновск - Цивильск на полном ходу загорелась грузовая

На трассе Ульяновск - Цивильск на полном ходу загорелась грузовая "Газель"

На ульяновской трассе чрезвычайное происшествие – на полном ходу полыхнула грузовая "Газель". Сообщение об этом распространило региональное ГУ МЧС. Пламя повредило кабину и моторный отсек транспортного средства. Уже установлена причина произошедшего – разгерметизация топливной системы. Авто воспламенилось в процессе движения, 
13 апреля 2016, 05:45
В Самарской области пожарные за считанные минуты потушили горящий автомобиль

В Самарской области пожарные за считанные минуты потушили горящий автомобиль

Минувшей ночью в Самарской области зарегистрировано возгорание автомобиля. По данным регионального управления МВД России, инцидент произошел в селе Большая Глушица. На улице Пионерской горела легковая машина. Сообщение поступило в 20:28.  На месте происшествия работали трое пожарных, была задействована спецмашина. В 

25 февраля 2014, 10:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна