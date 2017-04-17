В ближайшее время нефть может упасть в цене до 40-45 долларов за баррель В ближайшее время нефть может снова упасть в цене, причем сильно - до 40-45 долларов за баррель. Для сравнения, сейчас она торгуется в диапазоне 50-60. Сегодня утром за бочку давали 55, 8 долларов.

Эту тему в четверг обсуждали на Форуме …