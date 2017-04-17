9
08
36
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 Y88b   d88P  8888888            Y88b   d88P  8888888888            8888888888 
  Y88b d88P     888               Y88b d88P         d88P            888        
   Y88o88P      888                Y88o88P         d88P             888        
    Y888P       888    888  888     Y888P         d88P     .d8888b  8888888    
    d888b       888    888  888     d888b      88888888   d88P"     888        
   d88888b      888    888  888    d88888b      d88P      888       888        
  d88P Y88b     888    Y88b 888   d88P Y88b    d88P       Y88b.     888        
 d88P   Y88b  8888888   "Y88888  d88P   Y88b  d88P         "Y8888P  8888888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые изобрели срастающееся стекло для смартфона

Ученые изобрели срастающееся стекло для смартфона

Специалисты Калифорнийского университета изобрели стекло для смартфонов, которое обладает возможностью самовосстановления. По словам ученых, их вдохновителем был персонаж комиксов «Люди Икс» Росомаха.
Как заявил представитель группы исследователей Чао Ван, стекло чрезвычайно устойчиво к возникновению царапин и трещин. Его применение в 

17 апреля 2017, 03:17
За месяц в России изменили цены на автомобили 18 компаний

За месяц в России изменили цены на автомобили 18 компаний

С середины марта по середину апреля в РФ изменили стоимость своей продукции 18 автопроизводителей. Так утверждают эксперты агентства «Автостат» после очередного исследования.
Так, германская компания BMW увеличила цены сразу нескольких моделей, прежде всего X3, X4 и X6. Рост составил 0,4-4,7%.

17 апреля 2017, 12:25
В Самарской области стремительно дешевеет недвижимость

В Самарской области стремительно дешевеет недвижимость

В Самарской области продолжает стремительно дешеветь недвижимость, информирует областной Фонд жилья и ипотеки. По отношению к марту прошлого года падение составило рекордные 16 процентов. Сейчас средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке в городах региона равна 41 с половиной 

17 апреля 2017, 12:16
В ближайшее время нефть может упасть в цене до 40-45 долларов за баррель

В ближайшее время нефть может упасть в цене до 40-45 долларов за баррель

В ближайшее время нефть может снова упасть в цене, причем сильно - до 40-45 долларов за баррель. Для сравнения, сейчас она торгуется в диапазоне 50-60. Сегодня утром за бочку давали 55, 8 долларов.
Эту тему в четверг обсуждали на Форуме 

13 апреля 2017, 01:34
Уральские специалисты научились лечить депрессию с помощью смартфона

Уральские специалисты научились лечить депрессию с помощью смартфона

Российские ученые рассказали о сенсационном прорыве в лечении депрессии. Уникальный аппарат для лечения подобных расстройств создал коллектив специалистов из Уральского федерального университета.
Устройство функционирует на собственном программном обеспечении и дает возможность медикам мониторить состояние больного на расстоянии. Небольшой аппарат состоит 

13 апреля 2017, 11:23
Названы наиболее подешевевшие летние направления авиаперелетов

Названы наиболее подешевевшие летние направления авиаперелетов

Лидером в этом рейтинге эксперты назвали Калининград. При бронировании авиаперелета в этот регион из любого другого города РФ и обратно в начале апреля нужно будет заплатить в среднем 8,7 тыс. рублей, что на 36% ниже, чем годом ранее.
На второй 

10 апреля 2017, 11:25
Оригинальный iPhone 7 взорвался из-за неисправности аккумулятора

Оригинальный iPhone 7 взорвался из-за неисправности аккумулятора

Очередной инцидент со взрывом iPhone 7 случился в Китае, в провинции Цзянсу. «Яблочный» гаджет не выдержал зарядки от сети. При этом эксперты компании Apple подтвердили оригинальность смартфона, исключив дешевую подделку.
О такой неприятности сообщила владелица дорогого айфона в соцсетях. Она 

6 апреля 2017, 03:39
Caviar выпустит Samsung Galaxy S8 с половинками двуглавого орла

Caviar выпустит Samsung Galaxy S8 с половинками двуглавого орла

Ювелирная фирма Caviar представила флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 с размещенным на корпусе российским двуглавым орлом. Цена нового гаджета – порядка 140 тысяч рублей.
Такая немалая стоимость объясняется, в частности, наличием золотых элементов. Покупатели получат возможность приобрести смартфон в ударопрочном 

6 апреля 2017, 12:26
В iPhone появилась долгожданная функция

В iPhone появилась долгожданная функция

Корпорация Apple выпустила обновление для операционной системы iOS, в котором есть новая функция поиска потерянных Bluetooth-наушников. Она называется Find My AirPods и находится в разделе Find iPhone.
При ее активации смартфон создает связь с наушниками и определяет их местоположение на 

28 марта 2017, 02:47
Российский люксовый бренд создал iPhone 7,5 из iPhone 7

Российский люксовый бренд создал iPhone 7,5 из iPhone 7

Российский люксовый бренд Caviar из России, который специализируется на модернизации гаджетов, создал iPhone 7,5 из iPhone 7. С этой целью компания выполнила корпуса Power Case от Caviar из драгметаллов и кожи.
Вместе с тем, чехлы увеличивают продолжительность работы смартфона без 

23 марта 2017, 02:20
Эксперты сообщили о росте продаж Samsung в России на 80%

Эксперты сообщили о росте продаж Samsung в России на 80%

Как сообщают «Ведомости», специалисты отмечают рост продаж смартфонов Samsung в России. С начала текущего года до середины марта южнокорейская компания реализовала на нашем рынке свыше 160 000 гаджетов, что дает возможность говорить о 80%-м увеличении объемов продаж.
По мнению экспертов, 

21 марта 2017, 12:24
Самарские программисты предложили пользователям Iphone убить старого викинга Сигурда

Самарские программисты предложили пользователям Iphone убить старого викинга Сигурда

Сюжет основан на скандинавских мифах. Играть придётся за викинга, который прожил долгую жизнь и теперь стремится попасть в Вальхаллу, рай для воинов. Основная его цель - погибнуть в славном бою. Однако, найти достойного противника оказывается не  просто. Над созданием проекта 

16 февраля 2017, 10:41
Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Корпорация Apple начинает выпуск очередной модели смартфона серии iPhone. Гаджет будет иметь функцию беспроводной зарядки. Передатчик электрических импульсов будет встроен в зарядный блок, а приемник разместится в корпусе устройства.
Сейчас специалисты американской компании завершают тестирование новейшего гаджета, получившего беспроводную зарядку. 

10 февраля 2017, 03:20
Samsung в феврале представит новый планшет Galaxy Tab S3

Samsung в феврале представит новый планшет Galaxy Tab S3

Представители корпорации Samsung заявили, что представят новинку модельного ряда Galaxy Tab в конце этого месяца. Релиз пройдет в рамках Mobile World Congress.
Эксперты говорят, что планшет Galaxy Tab S3 будет предложен в двух вариантах. Один станет поддерживать SIM-карту. Второй будет 

1 февраля 2017, 05:14
Samsung вслед за Apple снизит в России цены на 5-10%

Samsung вслед за Apple снизит в России цены на 5-10%

По данным экспертов, в скором времени в российских магазинах стоимость смартфонов от Samsung упадет на 5-10%. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на российское представительство компании.
Цены на гаджеты снизятся в зависимости от сегмента. По статистике, в 2016 году 

27 января 2017, 08:38
В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

Основной объем рынка продаж мобильных телефонов в России принадлежит южнокорейской корпорации Samsung Electronics, которая реализует 20,1% от совокупного объема продукции. Такой вывод был сделан после публикации статистических сведений маркетинговой компании GfK Group.
На второй позиции в рейтинге находится американский концерн 

26 декабря 2016, 10:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна