Стоимость флагманского смартфона iPhone 7 Plus, а также Samsung Galaxy S7 edge снижается на отечественном рынке. По сравнению с ценами в начале продаж, устройства сейчас стоят заметно меньше, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на недавнее исследование.
Напомним, на старте продаж за iPhone 7 Plus нужно было выложить 68 тыс. рублей. Сейчас же флагман Apple c 32 гигабайтами памяти у ряда продавцов реализуется за 50 тыс. рублей.
Цена Samsung Galaxy S7 edge с изогнутым экраном была порядка 60 тыс. рублей. Сейчас она опустилась ниже отметки в 40 тыс. На такое положение дел могло повлиять укрепление рубля. Также предыдущие версии смартфонов Samsung теряют в цене на фоне выпуска новых моделей - Galaxy S8 и S8 Plus.
|
Ученые изобрели срастающееся стекло для смартфона
Специалисты Калифорнийского университета изобрели стекло для смартфонов, которое обладает возможностью самовосстановления. По словам ученых, их вдохновителем был персонаж комиксов «Люди Икс» Росомаха.
|
17 апреля 2017, 03:17
|
За месяц в России изменили цены на автомобили 18 компаний
|
17 апреля 2017, 12:25
|
В Самарской области стремительно дешевеет недвижимость
|
17 апреля 2017, 12:16
|
В ближайшее время нефть может упасть в цене до 40-45 долларов за баррель
|
13 апреля 2017, 01:34
|
Уральские специалисты научились лечить депрессию с помощью смартфона
Российские ученые рассказали о сенсационном прорыве в лечении депрессии. Уникальный аппарат для лечения подобных расстройств создал коллектив специалистов из Уральского федерального университета.
|
13 апреля 2017, 11:23
|
Названы наиболее подешевевшие летние направления авиаперелетов
|
10 апреля 2017, 11:25
|
Оригинальный iPhone 7 взорвался из-за неисправности аккумулятора
|
6 апреля 2017, 03:39
|
Caviar выпустит Samsung Galaxy S8 с половинками двуглавого орла
Ювелирная фирма Caviar представила флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 с размещенным на корпусе российским двуглавым орлом. Цена нового гаджета – порядка 140 тысяч рублей.
|
6 апреля 2017, 12:26
|
В iPhone появилась долгожданная функция
|
28 марта 2017, 02:47
|
Российский люксовый бренд создал iPhone 7,5 из iPhone 7
|
23 марта 2017, 02:20
|
Эксперты сообщили о росте продаж Samsung в России на 80%
|
21 марта 2017, 12:24
|
Самарские программисты предложили пользователям Iphone убить старого викинга Сигурда
|
16 февраля 2017, 10:41
|
Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку
Корпорация Apple начинает выпуск очередной модели смартфона серии iPhone. Гаджет будет иметь функцию беспроводной зарядки. Передатчик электрических импульсов будет встроен в зарядный блок, а приемник разместится в корпусе устройства.
|
10 февраля 2017, 03:20
|
Samsung в феврале представит новый планшет Galaxy Tab S3
|
1 февраля 2017, 05:14
|
Samsung вслед за Apple снизит в России цены на 5-10%
|
27 января 2017, 08:38
|
В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов
Основной объем рынка продаж мобильных телефонов в России принадлежит южнокорейской корпорации Samsung Electronics, которая реализует 20,1% от совокупного объема продукции. Такой вывод был сделан после публикации статистических сведений маркетинговой компании GfK Group.
|
26 декабря 2016, 10:18