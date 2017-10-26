По сведениям Armis Labs, для того чтобы заразить устройство новым вирусом, нужен всего лишь включенный Bluetooth. Как говорят специалисты компании, новый троян может распространиться всего за десять секунд, поскольку он не нуждается в интернет-соединении и может напрямую передаваться от одного …