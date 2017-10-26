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Как поясняют создатели, эластичный поглотитель тепла создавался для космического проекта «Миллиметрон». При этом его вполне можно использовать на Земле. В частности, 

11 октября 2017, 03:18
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Ученые раскрыли, как уведомления в смартфонах влияют на настроение

Свыше 30 процентов уведомлений, которые человек получает через смартфоны, негативно влияют на его настроение. О посвященном этой проблеме исследовании рассказывает издание IEEE Access.
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Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона

Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона

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Chilli K188 дает возможность владельцам делать звонки, отправлять и получать SMS-сообщения, слушать радио и подключаться к прочим устройствам через Bluetooth. Кроме того, 

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Специалисты определили срок жизни мемов

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Сомнительные лица: Apple не советует использовать Face ID близнецам и детям младше 13 лет

Сомнительные лица: Apple не советует использовать Face ID близнецам и детям младше 13 лет

Американская компания Apple разработала инструкцию по безопасности, которая сужает круг пользователей для системы Face ID. Как известно, такое наименование носит механизм распознавания лиц, имеющийся в новых моделях iPhone, презентация которых состоялась совсем недавно.
По словам сотрудников Apple, уникальные черты в 

29 сентября 2017, 10:09
Стала известна стоимость антишпионского смартфона «ТайгаФон»

Стала известна стоимость антишпионского смартфона «ТайгаФон»

В РФ будет представлен антишпионский смартфон. "Тайгафон" создан инженерами компании Натальи Касперской. Устройство презентуют на X Международной конференции Business Information Security Summit, которая состоится в российской столице завтра, 22 сентября, рассказывают "Известия".
Смартфон рассчитан на две сим-карты, диагональ экрана - 

21 сентября 2017, 02:14
Стало известно, когда все смартфоны получат сканер распознавания лица владельца

Стало известно, когда все смартфоны получат сканер распознавания лица владельца

Разработки, о которых велась речь на презентации новой продукции от Apple, могут появиться быстрее, чем многие того ожидают. Многие специалисты убеждены, что уже к 2020 году все мобильные устройства будут иметь сканер распознавания лица владельца, ведь все компании станут активно 

20 сентября 2017, 12:39
Проще простого: обнаружен вирус, способный взломать смартфон за 10 секунд

Проще простого: обнаружен вирус, способный взломать смартфон за 10 секунд

По сведениям Armis Labs, для того чтобы заразить устройство новым вирусом, нужен всего лишь включенный Bluetooth. Как говорят специалисты компании, новый троян может распространиться всего за десять секунд, поскольку он не нуждается в интернет-соединении и может напрямую передаваться от одного 

18 сентября 2017, 03:12
Компания Caviar выпустила к Пасхе православный iPhone 7 за 200 тысяч рублей

Компания Caviar выпустила к Пасхе православный iPhone 7 за 200 тысяч рублей

Компания Caviar представила iPhone 7 Credo. Цена православных смартфонов – порядка 200 тыс. рублей.
Известная фирма уже традиционно берет за основу популярные устройства и украшает их дорогой отделкой. Сегодня на суд общественности был представлен православный iPhone 7 Caviar Credo, созданный 

11 апреля 2017, 05:18
Caviar выпустит Samsung Galaxy S8 с половинками двуглавого орла

Caviar выпустит Samsung Galaxy S8 с половинками двуглавого орла

Ювелирная фирма Caviar представила флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 с размещенным на корпусе российским двуглавым орлом. Цена нового гаджета – порядка 140 тысяч рублей.
Такая немалая стоимость объясняется, в частности, наличием золотых элементов. Покупатели получат возможность приобрести смартфон в ударопрочном 

6 апреля 2017, 12:26
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