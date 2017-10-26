Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar презентовал новую серию титановых телефонов, основанных на Nokia 3310, с изображениями двуглавого орла с герба Российской империи, Богоматери Оранты и портретом императора Николая II. Об этом журналистам рассказали представители марки.
Первое устройство под названием «Вера» представляет собой смартфон из черного титана с нанесенной позолоченной иконой и подписью «Пресвятая Богородица, моли Бога о нас». Другое устройство фирма посвятила Российской империи. В центре задней части телефона размещено изображение имперского герба в виде черного двуглавого орла. Наконец, третий гаджет посвятили последнему российскому императору Николаю II. Камера «обведена» золотым венком из лавра, а внизу корпуса находится табличка с именем императора.
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