Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни трех человек. Авария случилась сегодня, 6 июля, в Белорецком районе.
На 189 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись маршрутный автобус и отечественная «десятка». По первоначальным сведениям, легковое авто направлялось со стороны Белорецка в сторону села Авзян. Машина оказалась на встречной полосе и врезалась в пассажирский автобус.
Как сообщается, в автобусе ехали три человека, они особо не пострадали. Мужчина и две женщины из легковушки скончались на месте происшествия, сейчас их личности устанавливаются.
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