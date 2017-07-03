Крупное транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Ульяновской области. В Новомалыклинском районе столкнулись большегруз "Вольво" и поезд. Эта авария унесла жизнь мужчины.
По предварительным сведениям региональной полиции, 45-летний водитель фуры выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума на красный сигнал светофора. В итоге многотонная машина столкнулась с локомотивом грузового состава.
Прибывшие по вызову медики госпитализировали водителя. Он скончался некоторое время спустя.
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