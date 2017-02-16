В прошлом году Роскомнадзор заблокировал большое число интернет-ресурсов, где были выявлены сведения, запрещенные для распространения в РФ. Однако, как сообщили отечественные СМИ, свыше 65% этих сайтов продолжают работать.
Появившийся несколько лет назад "черный список" в 2016-м пополнился на 87 тысяч интернет-ресурсов. Эту цифру можно считать рекордной по количеству блокировок на протяжении одного года.
Как сообщается, огромное число заблокированных страниц, доменов, имен и IP-адресов так и остаются в списке. Иными словами, руководители данных порталов не исправили нарушения, на которые им было указано.
Сегодня, говорят авторы исследования, существует множество ресурсов, которые не намерены корректировать свою политику, поскольку рассчитывают, в частности, на пользователей из других стран.
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По решению Роскомнадзора блокировка сайтов будет происходить по новым правилам
Роскомнадзор принял решение изменить способ блокировки сайтов, содержащих запрещенный контент. Новая технология предусматривает наказание лишь нарушителя закона, что позволит защитить иные ресурсы, которые расположены на том же IP-адресе.
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