5
24
14
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888   .d8888b.   888     888           888     888    888888   .d8888b.  
       d88P  d88P  Y88b  888     888           888     888      "88b  d88P  Y88b 
      d88P   888    888  888     888           888     888       888  888    888 
     d88P    888         888     888  888d888  888     888       888  888        
  88888888   888         888     888  888P"    888     888       888  888  88888 
   d88P      888    888  888     888  888      888     888       888  888    888 
  d88P       Y88b  d88P  Y88b. .d88P  888      Y88b. .d88P       88P  Y88b  d88P 
 d88P         "Y8888P"    "Y88888P"   888       "Y88888P"        888   "Y8888P88 
                                                               .d88P             
                                                             .d88P"              
                                                            888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

По решению Роскомнадзора блокировка сайтов будет происходить по новым правилам

По решению Роскомнадзора блокировка сайтов будет происходить по новым правилам

Роскомнадзор принял решение изменить способ блокировки сайтов, содержащих запрещенный контент.  Новая технология предусматривает наказание лишь нарушителя закона, что позволит защитить иные ресурсы, которые расположены на том же IP-адресе.
Отметим, что ранее блокировке подвергались сразу все  порталы, имеющие одинаковую интернет-прописку. Учитывая, 

16 января 2017, 06:09
Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал muzofon.com

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал muzofon.com

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал Muzofon. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на представителей надзорного ведомства.
Соответствующее решение принял Мосгорсуд. Как уточняется, оно появилось на основании заявления правообладателя ООО «Первое музыкальное издательство».
Теперь известный многим меломанам музыкальный портал muzofon.com 

13 января 2017, 08:09
Роскомнадзор навсегда заблокировал крупный онлайн-кинотеатр

Роскомнадзор навсегда заблокировал крупный онлайн-кинотеатр

Роскомнадзор навсегда заблокировал крупный онлайн-кинотеатр Kinogb.net за несоответствие нормам антипиратского законодательства. Информацию об этом ведомство разместило на своей странице в Facebook.
В сообщении говорится, что ресурс заблокирован по решению Мосгорсуда. Служители Фемиды удовлетворили иск компании Warner Bros. Entertainment Inc. Также 

12 января 2017, 10:02
США призывают Россию восстановить доступ к LinkedIn

США призывают Россию восстановить доступ к LinkedIn

В посольстве США призвали РФ «немедленно восстановить доступ к LinkedIn». Напомним, с 17 ноября Роскомнадзор внес соцсеть в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировать этот сервис на территории России.
Согласно последней версии закона о персональных данных, личные 

18 ноября 2016, 06:58
Русская Wikipedia попала в список запрещенных сайтов

Русская Wikipedia попала в список запрещенных сайтов

Весь сайт предписано блокировать за одну статью — это именно то, чего опасались все интернет-компании, отмечают "Ведомости".

Крупнейшая интернет-энциклопедия сети попала в реестр запрещенных сайтов, сообщили представители Wikipedia в официальном твиттер-аккаунте. "Вот оно наконец и случилось: нас внесли в черный список 

8 апреля 2013, 10:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна