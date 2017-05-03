Отечественные СМИ рассказали, когда в городах-миллионниках запустят 5G. Это случится к 2020 году.
Сроки отмечены в проекте программы "Цифровая экономика", разработанном в Минсвязи. Из проекта следует, что через три года данная технология появится в 8 российских мегаполисах, а еще через пять лет она будет уже в пятнадцати.
Сети пятого поколения позволяют передавать информацию на скоростях более 10 гигабит в секунду. Это в 30 раз выше, чем в действующих в настоящее время сетях 4G. Полнометражный фильм в HD-качестве можно будет скачать за несколько секунд.
Отметим, что нынешний стандарт 4G был введен в 2011 году.
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