К 2020 году на Земле будет 6,1 млрд пользователей смартфонов Исследование провела компания «Эрикссон». Согласно ему, через 5 лет примерно 70% жителей Земли будут использовать смартфоны. Всего к этому времени в мире будет существовать 26 млрд различных устройств, которые будут подключены ко Всемирной паутине.



Специалисты «Эрикссона» считают, что такой …