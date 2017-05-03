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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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В России протестировали 5G в движении

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Результатом глобального потепления может стать затопление прибрежных городов, в том числе и крупнейших мегаполисов мира, сообщают немецкие ученые. В числе таких городов окажутся, в частности, Шанхай и Нью-Йорк, пишет «Газета.ru».
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15 августа 2014, 06:48
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Южная Корея и Евросоюз объединили усилия для развития и продвижения нового поколения мобильной интернет-сети — 5G. Согласно заявлению корейского правительства, стороны поставили перед собой цель достигнуть консенсуса и совместного видения 5G к концу 2015 г., сообщают "Ведомости".

Проект имеет большое значение 

17 июня 2014, 11:38
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