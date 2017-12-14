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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

ЦБ собирается ужесточить правила предоставления ипотечный займов с небольшим первоначальным взносом. Новые требования появятся в следующем году.
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Исследование: Российские банкроты становятся моложе

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Ипотека становится выгоднее

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В России начали работать школы финансовой грамотности

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Осторожно: мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Осторожно: мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

В России мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских карт с помощью так называемой социальной инженерии. Их мишенью становятся люди, продающие товары на различных интернет-сайтах. Притворившись потенциальными покупателями, злоумышленники стараются узнать CVV-код, указанный на обратной стороне карточки. Киберворы говорят, 

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Верховный Суд России выступил за введение обязательного нотариального удостоверения сделок с жильем граждан. По данным служителей Фемиды, каждый год в судах рассматривается около 12 тысяч споров по сделкам с недвижимостью, из них удовлетворяется около 83 процентов исков - то есть 

3 июля 2017, 05:43
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