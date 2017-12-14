Руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов поведал журналистам, что на российском финансовом рынке активизировались злоумышленники, выдающие себя за юристов. Они сулят возвращение страховки, внесенной клиентом финансового учреждения при подписании кредита. Естественно, "специалисты" требуют за свои услуги немалое денежное вознаграждение.
Как сообщает "Коммерсант", так называемые "расстрахователи" бывают различных категорий. Одни намереваются в течение некоторого времени вернуть навязанную человеку страховку по кредиту. Другие посылают банкам различные "пустые иски и запросы", которые не приводят к должному эффекту, но тем не менее требуют у клиента плату за услуги. По мнению г-на Климова, активизация таких мошенников во многом объясняется "шумихой" вокруг кредитных страховок.
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