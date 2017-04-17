Дочерняя компания государственной корпорации «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) создала операционную систему для работы с информацией, являющейся государственной тайной. Об этом рассказывают «Известия».
Система, разработанная на базе Linux, называется «ОСь». Заявка на ее включение в реестр отечественного ПО была подана несколько дней назад, и в настоящее время находится на экспертизе в Минкомсвязи.
«ОСь» будут использовать в центрах обработки данных (ЦОД), на серверах и клиентских рабочих станциях. Ее особенность заключается в возможности интеграции с ПО сторонних производителей.
Как уточняют эксперты, новейшая разработка адресована федеральным и региональным органам власти, госкорпорациям и различным структурам с госучастием.
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