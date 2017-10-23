Правительство России одобрило законопроект об увеличении декретного отпуска с 3 до 4,5 лет. Это время будет засчитываться в страховой стаж родителя, ухаживающего за ребенком. Сейчас, наравне с периодами работы, учитывается период ухода за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но …