В администрации президента и кабмине в настоящее время рассматривают вопрос повышения минимального трудового стажа для получения пенсии по старости, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Как отмечается, резкое увеличение пенсионного возраста не даст нужный эффект для бюджета в краткосрочной перспективе. Кроме того, инициатива не получит поддержки в обществе.
При этом, считают эксперты, увеличение минимального трудового стажа послужит стимулом для того, чтобы дольше работать и уйти из серого сектора для получения более высокой страховой пенсии. Впрочем, чиновники не нашли однозначный ответ на вопрос, будет ли эта идея полноценной альтернативой увеличению пенсионного возраста.
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