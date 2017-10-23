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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Первый пошел: Российские СМИ узнали о планах повысить нижний предел выслуги лет для военных

Первый пошел: Российские СМИ узнали о планах повысить нижний предел выслуги лет для военных

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С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, работающие пенсионеры начнут получать страховые пенсии в повышенном размере. Данное повышение связано с проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.

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Россиянам хотят увеличить срок дожития

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Правительство предлагает россиянам самим копить на пенсию

Правительство предлагает россиянам самим копить на пенсию

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Декретный отпуск увеличат

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11 октября 2013, 11:56
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