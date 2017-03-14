В Новой Москве из окна выпал криминальный авторитет, известный в определенных кругах как Француз. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Следов борьбы в подъезде обнаружено не было. Как отмечает собеседник агентства, погибший долгое время находился на учете в психоневрологическом диспансере и периодически прерывал медикаментозное лечение. Сведения о смерти мужчины в Новой Москве подтвердили в московском управлении Следственного комитета.
Сообщается, что тело мужчины с травмами, «характерными для падения с высоты, обнаружили на козырьке подъезда жилого дома». На место выехала оперативно-следственная группа.
Как сообщал «Московский комсомолец», под прозвищем Француз известен 26-летний Максим Французов. В позапрошлом году он пережил покушение. Неизвестный выстрелил четыре раза, но тогда тяжело раненого Французова врачи смогли спасти.
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