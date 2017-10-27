Спрос на автокредиты подрос Эксперты констатируют в этом году оживление спроса на кредиты для покупки автомобиля. По данным Национального бюро кредитных историй, прирост по выданным в первом полугодии автокредитам составил 25%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В первом квартале число автомобилей в кредит …