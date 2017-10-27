В Российской Федерации образуется новый большой рынок страхования от киберрисков. Это указано в плане мероприятий госпрограммы «Цифровая экономика», где организация страхования от киберпреступлений в России является одним из ключевых пунктов.
Полис информационной безопасности для стратегических предприятий будет обязательным с 2020 года. На тот момент рабочая группа, курируемая Сбербанком, создаст индустриальный стандарт для аудита информационной безопасности, в соответствии с которым компании будут должны страховаться от киберугроз.
РФ, в которой намечены глобальные реформы в данном сегменте, собирается стать мировым лидером в сфере управления киберрисками, отмечает «Коммерсант». По сведениям издания, для создания новых страховых институтов появятся поправки в страховом законодательстве и Налоговом кодексе.
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