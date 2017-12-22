Соответствующие сведения обнародовали «Ведомости». Снижение числа страховых компаний произойдет в случае роста порога минимальной величины уставного капитала. Вместо 120 млн он может составить 300 млн рублей.
Нормативный документ, определяющий новый порог уставного капитала, был утвержден весной прошлого года. О риске ухода с рынка свыше 100 компаний идет речь в послании Всероссийского союза страховщиков (ВСС), направленном в ЦБ.
56% компаний – 132 страховщика – к середине текущего года не набрали нужный минимум в 300 млн рублей. Около 100 сотни компаний не занимаются страхованием жизни, и вследствие этого обстоятельства им можно было бы назначать особые требования к капиталу, полагают в ВСС. Организации располагают финансовым запасом для исполнения обязательств на 10-летний срок.
В регуляторе подтвердили факт получения письма, но рассуждать о вероятных законодательных поправках полагают преждевременным. По мнению экспертов, проект закона могут рассмотреть в весеннюю сессию.
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