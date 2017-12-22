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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Госдума подняла штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам

Госдума подняла штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки в КоАП об увеличении штрафных санкций за предоставление жилья и  транспортных средств нелегальным мигрантам. Автором новшества выступил кабмин.
В соответствующей статье административного кодекса теперь появились изменения. Для граждан штрафы подняли с 2-4 

22 декабря 2017, 03:20
В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу»

В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу»

В Российской Федерации в недалеком будущем могут официально узаконить профессию специалиста по фитнесу. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается в думском комитете по физической культуре.
Эта тема поднималась на днях и в Общественной палате. По итогам обсуждения появилось решение о 

21 декабря 2017, 11:10
50-рублевой купюре предсказали исчезновение

50-рублевой купюре предсказали исчезновение

Действия ЦБ по уменьшению наличного денежного оборота в перспективе повлекут исчезновение 50-рублевой банкноты. Об этом говорят российские агентства со ссылкой на руководителя компании «Мани Фанни» Александра Шустова.
Как он считает, такая ситуация сложится не ранее чем через пять лет, информирует 

18 декабря 2017, 09:36
Госдума РФ приняла закон о работе внеуличного транспорта

Госдума РФ приняла закон о работе внеуличного транспорта

Работа метро, монорельса и прочих видов транспорта, именуемых внеуличными, отныне будет регулироваться особым законом. В Государственной Думе его приняли в 3-м чтении.
Документ разрабатывался экспертами Минтранса. На федеральном уровне появляются основные правила пользования для каждой категории внеуличного транспорта. В частности, 

14 декабря 2017, 02:15
В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

Госдума приняла в третьем чтении нормы административной ответственности за нарушение закона о деятельности мессенджеров. Штрафные санкции предусмотрены до одного миллиона рублей.
Как следует из законопроекта, для гражданских лиц наказание будет в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных – 30-50 тысяч, 

13 декабря 2017, 03:30
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет

ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет

Количество монет в обращении в Российской Федерации заметно превышает потребность граждан. Об этом информирует Ассоциация российских банков со ссылкой на послание ЦБ.
Как отмечается, общий объем монет в России больше аналогичного показателя в еврозоне в полтора раза. С учетом этого 

12 декабря 2017, 12:33
ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

Число кибератак на финансово-кредитные структуры может увеличиться в преддверии новогодних праздников. С подобным прогнозом выступил зам руководителя главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычёв.
Как он отметил, регистрируемое сейчас уменьшение активности вируса Cobalt Strike может говорить о том, 

6 декабря 2017, 09:11
ЦБ заявил о блокировке 600 мошеннических сайтов с начала 2017-го

ЦБ заявил о блокировке 600 мошеннических сайтов с начала 2017-го

ЦБ РФ послал запросы о блокировке 240 мошеннических порталов, которые находятся в зарубежных доменных зонах. Об этом проинформировал глава департамента по противодействию недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях в эфире «Вести FM».
Как отмечено, из 240 запросов порядка 130 касаются блокировки 

28 ноября 2017, 09:03
Медиков могут обязать раскрывать врачебную тайну страховщикам

Медиков могут обязать раскрывать врачебную тайну страховщикам

Министерством финансов подготовлен законопроект, который касается святая святых медицинской этики – раскрытия врачебной тайны. Согласно нововведению, врачи будут обязаны предоставлять сведения о пациентах страховым компаниям. Данная мера, по мнению авторов инициативы, послужит удешевлению страховки и сокращению сроков выплат по ней.

5 апреля 2017, 04:54
В Саратове задержали организаторов «автоподстав»

В Саратове задержали организаторов «автоподстав»

В Саратове в руки правоохранителей попали злоумышленники, которые инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Речь идет о причиненном страховщикам ущербе на сумму свыше 110 миллионов рублей, сообщают отечественные СМИ со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.
Как отмечается, организаторы разработали схему, в 

31 марта 2017, 03:45
О бесплатной диспансеризации граждан теперь будут извещать страховые компании

О бесплатной диспансеризации граждан теперь будут извещать страховые компании

Их сотрудники будут звонить и присылать смс-сообщения с указанием места и времени проведения. В перечень исследований входят десятки процедур. Среди них маммография, флюорография, анализы крови и мочи, проверка зрения. Еще одна приятная новость - высокотехнологичную помощь смогут получить на 1850 

2 февраля 2017, 05:47
Самарскую компанию «Астро-Волга-Мед» купит федеральная «Ингосстрах»

Самарскую компанию «Астро-Волга-Мед» купит федеральная «Ингосстрах»

Очередная потеря на самарском финансовом рынке. Федеральная компания «Ингосстрах» поглощает регионального страховщика «Астро-Волга-Мед». Антимонопольная служба одобрила ходатайство акционерного общества «ИнВест-Полис», которое контролирует «Ингосстрах», о приобретении 100% акций самарской компании.

«Астро-Волга-Мед» работает в сегменте обязательного медицинского страхования и, по данным Банка России, 

26 августа 2016, 02:58
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