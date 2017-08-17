В Подмосковье владелец намерен реализовать дорогой особняк за биткоины. Такое объявление «Коммерсантъ» обнаружил в базах предложений по продаже элитной недвижимости.
Речь идет о доме площадью 930 кв. м в поселке Николино. Ответивший по телефону представитель риэлторской компании отметил, что заявленная стоимость дома - 3000 биткоинов, что эквивалентно $9 млн.
По словам специалиста, точный механизм сделки не определен, этот вопрос прорабатывает юридическая служба агентства. Если покупатель на особняк найдется прежде, чем криптовалюта будет легализована в Российской Федерации, дом, скорее всего, будут реализовывать за традиционную валюту, пояснил собеседник издания.
По словам экспертов, подобная сделка подразумевает несколько этапов. Сначала покупатель приобретет биткоины за доллары, далее выведет их с биржи, обменяет на рубли и переведет на счет продавца. Выходит, расчет все равно будет производиться в рублях, на которые продавец уже потом сможет приобрести биткоины на бирже в желаемом ему количестве, — рассуждают специалисты. Они допускают, что теоретически также можно заключить договор мены объекта на биткоины, если у обеих сторон сделки есть биткоин-кошельки. Такую сделку нужно регистрировать в Росреестре, и тридцатизначные номера биткоин-кошельков в тесте соглашения могут вызвать у чиновников ряд вопросов. Многим аналитикам объявление о продаже особняка за биткоины в отсутствие внятной модели сделки напоминает рекламную акцию.
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