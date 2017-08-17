2
26
07
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888    d8P       d8888             .d88888b.   888b    888   .d8888b.  
           888   d8P       d8P888            d88P" "Y88b  8888b   888  d88P  Y88b 
           888  d8P       d8P 888            888     888  88888b  888  888    888 
 88888b.   888d88K       d8P  888   888d888  888     888  888Y88b 888  888        
 888 "88b  8888888b     d88   888   888P"    888     888  888 Y88b888  888  88888 
 888  888  888  Y88b    8888888888  888      888 Y8b 888  888  Y88888  888    888 
 888  888  888   Y88b         888   888      Y88b.Y8b88P  888   Y8888  Y88b  d88P 
 888  888  888    Y88b        888   888       "Y888888"   888    Y888   "Y8888P88 
                                                    Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Кому биткоинов?

Кому биткоинов?

Виртуальная финансовая реальность совсем скоро может стать неотъемлемой частью экономики России. В Госдуме активно занимаются оценками рисков оборота криптовалюты. Эксперты прогнозируют, что уже до конца этого года в гражданском законодательстве могут появиться абсолютно новые понятия. Пока же оборот на этом 

31 июля 2017, 01:30
Экстрасенсы начали заряжать видеокарты на виртуальную валюту

Экстрасенсы начали заряжать видеокарты на виртуальную валюту

Криптовалютный ажиотаж не оставил равнодушными и людей, которые называют себя “ясновидящими”. Последние нашли новый способ заработать денег за счет доверчивых россиян и начали заряжать компьютерные видеокарты на майнинг, пишет РИА Новости со ссылкой на канал на Youtube “Like News”.

“Like News” 

26 июля 2017, 06:17
Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?

Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?

Заем вскоре можно будет получить и в биткоинах. Правила работы банков на кредитном рынке России ждет очередная реформа. Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект с блоком поправок по финансовым сделкам в Гражданский кодекс. 

17 июля 2017, 05:32
В Самаре наметился кризис в сфере недвижимости

В Самаре наметился кризис в сфере недвижимости

Ни одной новой стройки за полгода. В областной столице наметился кризис в сфере недвижимости. Причем такая ситуация характерна не только для 63-го региона. Эксперты связывают это с постепенным ужесточением законодательства в сфере строительства. Многие проекты, которые готовили годами, сейчас резко 

10 июля 2017, 05:41
ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты

ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты

Банк России собирается разрабатывать национальную виртуальную валюту. Об этом заявила замглавы ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме.
По ее словам, все регуляторы пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту создавать надо. Это только вопрос конкретного времени. С 

2 июня 2017, 02:13
В Самаре падает в цене вторичная недвижимость

В Самаре падает в цене вторичная недвижимость

Стоимость недвижимости в Самаре продолжает падать, сообщает Областной фонд жилья и ипотеки. По итогам апреля средняя цена квадратного метра на вторичном рынке снизилась почти на 5,5 тысяч рублей. При этом цены уменьшаются одинаково для жилья с любым количеством комнат. Максимальная 

25 мая 2017, 03:11
Россиянам пересчитают налоги за завышенную кадастровую стоимость недвижимости

Россиянам пересчитают налоги за завышенную кадастровую стоимость недвижимости

Минэкономразвития в настоящее время работает над поправками в Налоговый кодекс, в результате утверждения которых планируется уменьшить налоговую нагрузку на россиян. В проекте отмечается: если человек сможет доказать, что кадастровая стоимость квартиры либо участка была завышена, то следует пересчитать все внесенные 

3 мая 2017, 02:09
Ушла с молотка: В Великобритании продали выставленную за $25 млн деревню

Ушла с молотка: В Великобритании продали выставленную за $25 млн деревню

В Великобритании целую деревню Уэст Хеслертон за 20 млн фунтов стерлингов (или $25 млн) приобрела инвестиционная компания Albanwise. Новые хозяева собираются включить населенный пункт в состав своих владений.
Корпорация на протяжении долгого времени занимается сдачей внаем собственной и арендуемой недвижимости. 

27 апреля 2017, 02:06
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна