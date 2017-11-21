6
38
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Деликатес кусается: производители ожидают резкого роста цен на красную икру к Новому году

Деликатес кусается: производители ожидают резкого роста цен на красную икру к Новому году

Летом оптовые цены на красную икру поднялись примерно в полтора раза, достигнув 3000 рублей за килограмм. По прогнозу специалистов, дальнейшее увеличение цен на этот продукт приведет к тому, что его потребление пойдет на спад.
Как рассказывают «Известия» со ссылкой на 

13 октября 2017, 10:13
Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей

Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей

Российский Минздрав выступил с инициативой поднять в следующем году акциз на алкоголь с содержанием спирта более 9 процентов. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на представителей ведомства.
Соответствующее предложение направлено в Минфин. Как полагают в Минздраве, оптимальная стоимость пол-литровой 

28 августа 2017, 10:07
В Самаре дешевеет жилье

В Самаре дешевеет жилье

55 тысяч 683 рубля. Столько в среднем в июне стоил один квадратный метр жилья на самарском вторичном рынке. А это означает, что квартиры дешевеют. Еще в мае единица жилплощади стоила больше на 194 рубля. А по сравнению с прошлым годом 

12 июля 2017, 05:57
Цены на бензин на отечественных заправках с начала 2017 года выросли на 2,5%

Цены на бензин на отечественных заправках с начала 2017 года выросли на 2,5%

Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составит сразу 6%. При этом аналитики отмечают, что не за горами старт весенней посевной кампании, когда повышенный спрос на топливо аграриев может разогнать увеличение его стоимости.

5 апреля 2017, 06:09
В России резко упали цены на игровые приставки

В России резко упали цены на игровые приставки

В России значительно снизилась стоимость игровых консолей восьмой генерации: PlayStation 4 и Xbox One. Об этом информируют профильные издания.
Уменьшение цены устройств эксперты связывают с укреплением рубля на валютном рынке. За последние три месяца доллар США стал дешевле примерно на 

9 марта 2017, 10:22
В Росрыболовстве допустили повышение цен на красную икру перед Новым годом

В Росрыболовстве допустили повышение цен на красную икру перед Новым годом

Перед новогодними праздниками розничные цены на красную икру в России могут незначительно увеличиться. Таков прогноз руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, по информации российских СМИ.
Глава ведомства сказал, что речь идет о возможных ценовых колебаниях, связанных с отсутствием товара в той или 

13 декабря 2016, 03:39
Цены на красную икру могут резко вырасти

Цены на красную икру могут резко вырасти

Цены на красную икру могут резко вырасти. В связи с падением объемов вылова лососевых оптовые цены на этот продукт на Камчатке поднялись на 70%. Если месяц назад килограмм икры оценивался максимум в полторы тысячи рублей, то сейчас уже в 2,5 

23 июля 2013, 04:30
В Самаре уничтожили 3,5 тонны икры

В Самаре уничтожили 3,5 тонны икры

В конце 2012 года сотрудники полиции получили информацию о незаконной торговле красной икрой. Оперативники сделали контрольную закупку. Партия была отправлена на исследование, в результате которого выяснилось, что икра является небезопасной для жизни и здоровья людей. В частности, в ней были 

18 июля 2013, 02:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх