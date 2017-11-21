Цена красной игры, одного из атрибутов праздничного новогоднего стола многих россиян, выросла до 6000 рублей за килограмм. Информацию на этот счет анализируют российские агентства со ссылкой на портал Интерфакса.
Как считает глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, объективных предпосылок для такого подорожания не было. По его словам, к концу осени розничная цена за килограмм любимой многими продукции перешагнула порог в 6000 рублей, при этом традиционная цена в этот период - 2,5 — 3 тысячи.
Для Савельева представляется ясным, что стоимость подняли спекулянты. Трейдеры сетуют на слабую добычу лососевых на Сахалине. При этом, удивляется чиновник, «на Камчатке результат один из лучших за столетие — 241,3 тыс. тонн, но и там, как сообщалось, цены подскочили».
Как считает эксперт, взлет стоимости икры случился после заявления представителей Рыбного союза примерно месяц назад о неудачной путине и ажиотажном спросе к Новому году. Именно это сообщение могли расценить трейдеры как сигнал к увеличению цен.
Так или иначе, проблему сейчас активно обсуждают эксперты. По словам наблюдателей, тенденцию еще предстоит тщательно проанализировать, поскольку поступающая информация порой оказывается довольно противоречивой.
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