6
36
44
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.    .d8888b.   88888888888     d8b   .d8888b.       d8888        888 
 d88P  Y88b  d88P  Y88b      888         Y8P  d88P  Y88b     d8P888        888 
 888    888  Y88b. d88P      888              888    888    d8P 888        888 
 Y88b. d888   "Y88888"       888        8888  Y88b. d888   d8P  888    .d88888 
  "Y888P888  .d8P""Y8b.      888        "888   "Y888P888  d88   888   d88" 888 
        888  888    888      888         888         888  8888888888  888  888 
 Y88b  d88P  Y88b  d88P      888         888  Y88b  d88P        888   Y88b 888 
  "Y8888P"    "Y8888P"       888         888   "Y8888P"         888    "Y88888 
                                         888                                   
                                        d88P                                   
                                      888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров

Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров

Депутаты утвердили в третьем чтении законопроект, запрещающий использовать анонимайзеры. Речь идет о технологиях обхода блокировки сайтов с запрещенным контентом.
По словам авторов инициативы, в настоящее время доступ к ряду сайтов, позволяющих обходить блокировки, ограничен на основании судейских вердиктов. При этом 

21 июля 2017, 02:04
Цены хотят приземлить: Госдума нашла способ снизить стоимость авиабилетов

Цены хотят приземлить: Госдума нашла способ снизить стоимость авиабилетов

Госдума приняла законопроект об исключении из стоимости авиабилетов тарифа на провоз багажа, если пассажир этой услугой не пользуется. Изменения должны появиться в Воздушном кодексе России.
Депутаты убеждены, что данная мера даст возможность уменьшить стоимость авиаперевозок, в том числе за счет 

20 июля 2017, 09:42
Тест для офицера: Не прошедших медицинские освидетельствования на наркотики военных лишат пособия

Тест для офицера: Не прошедших медицинские освидетельствования на наркотики военных лишат пособия

Закон о внесении поправок в статью о денежном довольствии российских военнослужащих подписал Владимир Путин. Данный документ появился на официальном сайте правовой информации.
Предлагаемые поправки расширяют перечень, на основании которого при увольнении военнослужащие будут лишены возможности получать единовременное пособие. В него 

19 июля 2017, 12:14
Кто защитит российских дольщиков?

Кто защитит российских дольщиков?

Кабмин разработал поправки к законопроекту о более эффективном механизме защиты прав участников долевого строительства. Об этом информирует пресс-служба правительства.
В частности, в планах создание Фонда защиты прав этой, весьма многочисленной, категории граждан. Как отмечается, деятельность этой структуры должна быть абсолютно 

18 июля 2017, 12:20
Ответить за суицид: В Госдуме намерены ужесточить наказания за склонение к самоубийству

Ответить за суицид: В Госдуме намерены ужесточить наказания за склонение к самоубийству

Законопроект, усиливающий меру ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду посредством Сети, внесен в Госдуму. Речь идет об ужесточении уголовного наказания за данные деяния. Нижний предел лишения свободы будет 5 лет, а верхний – до 15.
Появится новая часть соответствующей статьи, 

18 июля 2017, 10:32
У заключенных самарских колоний нашли полтонны алкоголя и наркотики

У заключенных самарских колоний нашли полтонны алкоголя и наркотики

С января по июль у заключенных Самарской области изъяли 300 мобильных телефонов, 500 литров алкоголя и 1,5 кг наркотиков. Региональное Управление Федеральной Службы исполнения наказаний отчиталось о работе в первом полугодии. По данным ведомства, в колониях области в этом году 

17 июля 2017, 05:25
За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей

За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей

В Госдуму внесен законопроект о денежном взыскании за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях. Согласно документу, физлиц в этом случае будут наказывать штрафами от 3 до 5 млн рублей, юрлиц - от 30 до 50 млн. Речь идет о 

13 июля 2017, 12:04
Алкоголь поможет благоустроить самарские дворы

Алкоголь поможет благоустроить самарские дворы

Средства, собранные с акцизов на алкоголь, будут направляться на благоустройство микрорайонов. Об этом шла речь на координационном совете по безопасности при губернаторе Самарской области Николае Меркушкине. Всего за прошлый год в региональный бюджет поступило почти 135 миллионов рублей налоговых отчислений. 

11 июля 2017, 10:28
Кино и вино: Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

Кино и вино: Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

Минздрав озвучил инициативу ограничить скрытую рекламу спиртных напитков в телепередачах и фильмах. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на Стратегию формирования здорового образа жизни населения страны.
Как отмечают в министерстве, данная программа включает «одну из задач, целью которой в 

10 июля 2017, 10:03
Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губернской думы решили отложить до осени рассмотрение поправок в областной антиалкогольный закон.

Как уже сообщала «ТЕРРА», время работы алкомаркетов предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 
4 июля 2017, 02:06
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна