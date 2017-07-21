Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете в Российской Федерации дистанционной продажи спиртного. Согласно новшеству, запрещено распространение в Сети и средствах массовой информации о продаже алкогольной продукции.
Нарушителей ждут штрафные санкции. Граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Вместе с тем, закон запрещает предпринимателям заниматься производством энергетиков. Отныне эту продукцию можно изготавливать исключительно на экспорт. Также наложен запрет на перевозку немаркированного алкоголя в объемах более 10 литров на человека.
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