Работодателей обяжут выявлять у сотрудников болезни и провожать на учебу Минтруд хочет обязать работодателей выявлять профессиональные заболевания у сотрудников. В ведомстве считают, что если у работника обнаружены первые признаки профнедуга, то человека следует «переобучать и переводить на другое место». Чиновники аргументируют, что будет «правильней деньги по несчастным случаям на производстве …