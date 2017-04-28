Около 80% россиян не собираются оставлять трудовую деятельность, даже если будут располагать доходом, достаточным для достойного существования. Таковы результаты недавнего исследования ВЦИОМ. Эксперты в этом случае говорят о свойственной людям «привычке к труду».
Подавляющее число участников опроса продолжили бы работать, даже будь у них возможность не делать этого. 60% от этого числа остались бы на своем прежнем месте трудоустройства. 19% — сменили бы работодателя.
При этом 19% все-таки говорят, что уволились бы и больше никогда не вернулись бы к профессиональной деятельности.
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