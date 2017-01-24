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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 января 2017г 
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Объявлены лучшие стационары Самарской области

Объявлены лучшие стационары Самарской области

Челно-Вершинская ЦРБ, Самарский областной кожно-венерологический диспансер и Приволжская ЦРБ признаны лучшими стационарами региона.

 

Пациентов медицинских учреждений попросили заполнить анкеты, оценивая качество предоставляемых услуг. В независимом опросе приняли участие 30 тысяч человек. Чаще всего они жаловались на большие очереди при приеме к 

20 января 2017, 10:05
Россияне назвали телевидение главным источником новостей - ВЦИОМ

Россияне назвали телевидение главным источником новостей - ВЦИОМ

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения говорят, что телевидение для жителей нашей страны остается основным источником информации. При этом исследователи отметили, что его популярность несколько снижается.
По утверждению экспертов Фонда, за последний год популярность телевидения снизилась 5%. Впрочем, информацию из 

13 января 2017, 12:31
В соцсети «ВКонтакте» добавлен статус «В гражданском браке»

В соцсети «ВКонтакте» добавлен статус «В гражданском браке»

Соцсеть «ВКонтакте» дала возможность состоящим в гражданском браке пользователям обозначить это обстоятельство в новой графе. Теперь во «ВКонтакте» добавился статус «В гражданском браке», он доступен и в мобильной, и в веб-версии.
По информации российской компании, новшество появилось не только с 

11 января 2017, 10:24
В Турции заблокировали соцсети после убийства посла РФ

В Турции заблокировали соцсети после убийства посла РФ

Власти Турции заблокировали доступ к популярным социальным сетям Facebook, Youtube, Twitter  после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре в понедельник, 19 декабря, сообщил сервис TurkeyBlocks, который отслеживает ограничения доступа к веб-ресурсам в стране.
Как информируют эксперты, турецкое правительство постоянно 

20 декабря 2016, 06:54
Ученые: Социальные сети разрушают мозг человека

Ученые: Социальные сети разрушают мозг человека

В Сети появился видеоролик, в котором эксперты из сообщества AsapSCIENCE назвали 5 изменений, происходящих в человеческом мозге из-за соцсетей. По мнению ученых, общение в Интернете вызывает не только психологические, но и физиологические отклонения.

По данным исследования, от 5 до 10% пользователей не контролируют 

17 декабря 2016, 09:30
Россияне назвали самые лучшие подарки на Новый год

Россияне назвали самые лучшие подарки на Новый год

Самым лучшим подарком на Новый год 67% россиян считают деньги. Данный показатель на 15 процентов оказался выше прошлогоднего. Об этом сообщили специалисты компании Deloitte после проведенного исследования.
На втором месте в рейтинге самых популярных сюрпризов - купон на путешествие, о 

9 декабря 2016, 11:31
ВЦИОМ: Россияне отметили рост цен на овощи, фрукты и мясо

ВЦИОМ: Россияне отметили рост цен на овощи, фрукты и мясо

В октябре россияне заметили существенное увеличение стоимости отдельных сельскохозяйственных продуктов. По ряду позиций рост цен был минимальным, при этом резко подорожали овощи и фрукты, говорят 65% участников опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Кроме того, 66% россиян заявили об 

28 ноября 2016, 03:02
Минтруд возьмет на контроль соцсети чиновников

Минтруд возьмет на контроль соцсети чиновников

Российских чиновников обяжут информировать работодателей об аккаунтах в соцсетях, блогах и форумах. Соответствующий отчет им придется подать уже до 1 апреля 2017 года. Минтруд России сейчас готовит спецформу для заполнения. Если служащий забудет указать имеющийся профиль или не захочет этого 

23 ноября 2016, 05:18
Исследование: более половины россиян экономят на питании и повседневных расходах

Исследование: более половины россиян экономят на питании и повседневных расходах

Согласно последним социологическим данным, две трети россиян тратят на еду не менее 50% семейного бюджета. Нестабильная экономическая ситуация заставляет жителей РФ экономить на питании, развлечениях и приобретении товаров длительного пользования. Об этом говорят специалисты "Левада-Центра" и приводят следующие цифры.
На 
17 декабря 2015, 12:10
23% россиян сменили работу за последние полгода

23% россиян сменили работу за последние полгода

Согласно последнему социологическому исследованию, около четверти жителей Российской Федерации работоспособного возраста сменили в последние полгода место трудоустройства. Как свидетельствуют результаты опроса, этой осенью поменяли работу на 10 процентов больше респондентов, чем осенью кризисного 2008-го. Утверждается, что для большинства людей такой 
30 ноября 2015, 02:37
Ученые опровергли мнение о том, что богатые люди всегда скупы

Ученые опровергли мнение о том, что богатые люди всегда скупы

Очередное исследование осуществили западные социологи, по итогам которого было установлено, существует ли взаимосвязь между человеческой щедростью и величиной дохода. Следует отметить, что ранее в результате аналогичного эксперимента специалисты выявили: чем более обеспечен человек, тем он более скуп. На сей раз 
25 ноября 2015, 09:07
Российские мужчины стали больше заботиться о своей внешности - социологи

Российские мужчины стали больше заботиться о своей внешности - социологи

Опрос среди россиян показал - более 50% соотечественников тщательно следят за собой, много времени уделяя своей внешности. Речь идет в том числе и о косметических манипуляциях с лицом и телом. Увеличилось количество приверженцев здорового образа жизни, которое включает спортивные нагрузки, 
4 августа 2015, 06:14
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