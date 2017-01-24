Социальными сетями пользуются 60% россиян. Такой вывод сделали эксперты «Левада-Центра» в результате недавнего исследования. В 2015 году этот показатель был ниже на 4%, а в 2011 — на 20%.
По статистике, чаще всего жители нашей страны пользуются сетями «ВКонтакте» (40%), «Одноклассники» (34%), Facebook (9%), «Мой мир» (7%), Twitter (5%), «Мой круг» (3%), ЖЖ (3%).
Соцсети «ВКонтакте» отдает предпочтение в основном молодежь. Порядка 80% учащихся используют ее для общения. «Одноклассники» более востребованы женщинами среднего возраста. Facebook и Twitter чаще используют люди с высоким социально-экономическим положением, руководители и просто состоятельные люди, имеющие хорошее образование, сообщают «Известия».
По словам специалистов, распространенность соцсетей во многом зависит от места жительства. Так, среди жителей столицы самый большой процент пользователей, а среди сельских жителей — самый низкий.
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