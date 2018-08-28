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На Youtube больше нельзя пропускать рекламу перед просмотром видео
Команда видео-хостинга Youtube объявила о нововведениях, касающихся работы с рекламой. Теперь пользователи не смогут пропускать коммерческие заставки, которые включаются при начале просмотра роликов. Ранее эта опция была доступна в рамках эксперимента только для некоторых каналов. С текущей недели она будет …
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28 августа 2018, 02:49
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В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино
В Совете Федерации решили заняться вопросом ужесточения наказания за рекламу нелегальных онлайн-казино. С инициативой выступил сенатор Эдуард Исаков. По его словам, сейчас в сети наблюдается настоящее засилье рекламы игорных сайтов. Причем участвуют в ней известные артисты, имеющие огромное влияние на …
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24 июля 2018, 10:41
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«Яндекс» открыл коммерческий офис в Самаре
Российский интернет-гигант «Яндекс» открыл первый коммерческий офис в Самаре. Его специалисты будут помогать региональным предпринимателям грамотно использовать рекламные инструменты.
По данным компании, рынок рекламы в самарской области сейчас переживает рост. Активнее всего рекламу размещают организации, которые работают в сфере финансов. В …
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12 июля 2018, 03:06
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Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре
В самарское управление Федеральной антимонопольной службы обратился местный житель. Он пожаловался на назойливую рекламу. Ему на телефон приходили СМС-сообщения с приглашением на цирковое представление.
Потенциальному клиенту рассылка пришлась не по вкусу, так как он не давал согласия на то, чтобы ему …
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10 июля 2018, 03:50
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В Самарской области должны усилить конкуренцию в экономике
Это пожелание руководства Федеральной антимонопольной службы. Как показывает мировой опыт, впечатляющий экономический рост Кореи и Китая не был бы возможен без поддержки малого и среднего предпринимательства и внедрения механизмов демонополизации. При этом в губернии в ряде секторов экономики, к примеру, …
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27 июня 2018, 07:01
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Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти
Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти. Ведомство уличило чиновников в нарушении законов о защите конкуренции и требований антимонопольного законодательства. Надзорный орган выявил, что горадминистрация передала в безвозмездное пользование четыре нежилых помещения, расположенных на территории Автограда в Центральном и …
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9 июня 2018, 08:22
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Новый картельный сговор на 1,2 млрд рублей в сфере медпоставок выявили в Самаре
В Самарской области активисты проекта «За честные закупки» выявили картельный сговор на сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей. В антиконкурентных соглашениях при поставке медизделий в областные больницы подозреваются четыре фирмы: «Экспо-Мед», «Грант Плюс», «ВМ-СЕРВИС» и «Веста-М». По данным проверки, компании …
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7 июня 2018, 08:02
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Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани
Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила …
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28 мая 2018, 08:01
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Ученые установили, как кофе влияет на размер женской груди
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20 марта 2017, 12:01
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Ученые выяснили, что три чашки кофе в день уменьшают размер груди
Специалисты из Швеции поделились с научным сообществом результатами своих исследований, которые говорят о том, что кофеин имеет влияние на размер женской груди. В эксперименте участвовали три сотни представительниц прекрасного пола. В ходе исследований им предлагалось постоянно употреблять напитки с …
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14 января 2016, 08:01
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Ученые до сих пор не поняли, вредны ли силиконовые импланты
Современной науке до сих пор не известно, являются ли безопасными силиконовые импланты. Группа американских исследователей из Brown University School of Public Health попыталась ответить на этот вопрос. Специалисты обследовали более 5 тысяч женщин, установивших себе в грудь силиконовые импланты, на …
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11 ноября 2015, 11:54
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Китайский хирург завершил операцию, хотя у него произошел разрыв аорты
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24 июля 2015, 02:28