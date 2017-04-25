В России могут подорожать соки и газировка В России могут сразу на четверть подорожать соки и газировка. Правительственный совет по иностранным инвестициям планирует сегодня рассмотреть идею по введению акциза на сладкие напитки. С каждого произведённого литра предлагается взимать дополнительно по 5 рублей. По расчётам Минфина, нововведение позволит …