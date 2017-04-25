В Лебедяни Липецкой области рухнула крыша складского помещения ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего PepsiCo. Площадь обрушения – около 300 квадратных метров, информируют российские агентства со ссылкой на спасательные службы.
По предварительным сведениям, сразу после случившегося два человека оставались на уцелевшем участке крыши. В момент чрезвычайного происшествия они работали там.
К складам оперативно прибыли 7 пожарных расчетов, а также кинологи и психологи. В соцсетях вскоре появились снимки улиц, буквально затопленных хранившимися на складе фруктовыми соками.
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