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Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах

Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах

 Для поставщиков могут сделать обязательной установку в квартирах приборы учета на газ, воду и электроэнергию. Такая инициатива родилась у депутатов в думских комитетах по природным ресурсам и экономической политике.
По словам народных избранников, счетчиков нет у каждого третьего россиянина. За 

10 ноября 2017, 11:13
В Госдуму внесли законопроект о пяти годах тюрьмы для живодеров

В Госдуму внесли законопроект о пяти годах тюрьмы для живодеров

В Государственную Думу направлен проект закона, подразумевающий ужесточение уголовных санкций за жестокое обращение с животными. Злоумышленникам может грозить пятилетний тюремный срок.
Целью законопроекта, как поясняют авторы инициативы, является усиление уголовной ответственности для живодеров и всех жестоко обращающихся с животными. Об 

9 ноября 2017, 12:31
В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч

В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч

В думском комитете по финансовому рынку считают, что курс биткойна может добраться $20 тыс. Об этом рассказывает RT.
Как говорят аналитики, объемы рынка этой популярной криптовалюты весьма значительные, и потенциал роста считается внушительным. На данный момент, продолжают эксперты, не наступила 

3 ноября 2017, 02:12
В Госдуме предложили закрепить штатного психолога за каждым учебным заведением

В Госдуме предложили закрепить штатного психолога за каждым учебным заведением

В Госдуме появилось предложение закрепить за каждым учебным заведением штатного психолога, который, присутствуя на уроках, выявлял бы тех, у кого есть проблемы в обучении.
По словам авторов инициативы, актуальные изменения должно утвердить Минобрнауки. Штатный специалист будет пристально наблюдать за учащимися, 

2 ноября 2017, 02:17
Дымовая завеса: В России хотят расширить список мест, где запрещено курение

Дымовая завеса: В России хотят расширить список мест, где запрещено курение

Российский Минздрав выступил с инициативой сократить список мест, где разрешено курение. В частности, предлагается запретить курение в присутствии несовершеннолетних в собственных автомобилях и везде, где находится хотя бы один человек, который возражает против курения.
В Концепции государственной политики по противодействию 

19 октября 2017, 12:20
Огоньку не найдется: Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

Огоньку не найдется: Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

В Министерстве здравоохранения России поддержали запрет курения возле подъездов жилых домов на расстоянии менее 10 метров от входа. Это вытекает из проекта отзыва кабмина на поправки в антитабачный закон. Данный документ был отправлен Минздравом в Минстрой, Минюст и ряд других 

17 октября 2017, 09:12
Не дыми: В России запретят курение вейпов и кальянов в барах и ресторанах

Не дыми: В России запретят курение вейпов и кальянов в барах и ресторанах

В ходе реализации проекта «Формирование у россиян здорового образа жизни» в заведениях общепита собираются запретить курение кальянов и вейпов. Наряду с этим, планируется введение ряда ограничений на продажу спиртного в барах и ресторанах.
По информации «Известий», этот проект утвержден Советом 

9 августа 2017, 09:09
Минздрав предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения

Минздрав предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения

В русле антитабачной концепции Министерство здравоохранения предлагает запретить поддержку из бюджета кинокартин, где герои курят или демонстрируются табачные изделия. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на документы министерства.
Как сообщает издание, также предлагается всячески ограничивать демонстрацию в аудиовизуальных материалах брендов 

2 июня 2017, 10:02
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