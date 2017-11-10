В Государственной думе обсуждается инициатива, направленная на сокращение рабочей недели для некурящих россиян.
Как отмечается, в настоящее время прорабатывается инициатива об установлении 35-часовой рабочей недели. Согласно оценке ряда экспертов, экономические потери нашей страны исключительно по причине никотиновой зависимости значительной части населения составляют порядка 3% ВВП. А потому государственным структурам авторы инициативы советуют проанализировать способы стимулирования россиян расстаться с вредным пристрастием.
В этой связи отметим, что по Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не должна быть больше 40 часов в неделю. Кстати, недавно Минздрав направил в кабмин итоговую версию антитабачной концепции.
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