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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Кредитный портфель самарских банков сократился на 10 млрд рублей

Кредитный портфель самарских банков сократился на 10 млрд рублей

Самарские банки опубликовали отчетность по итогам работы в ноябре. На начало декабря жители губернии суммарно положили на свои счета в этих финансовых учреждениях более полумиллиарда рублей.
Самый большой объем депозитов в АктивКапитал Банке - свыше 23.5 миллиарда рублей, вторую строчку 

27 декабря 2017, 05:14
Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать

Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать

Арбитражный суд Самарской области запустил процедуру реструктуризации долгов в отношении известного в прошлом регионального бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука. Признать его банкротом пытается МСП Банк, потребовавший обязать Ищука вернуть 61,5 млн рублей. Долг образовался по договору поручительства, несколько лет назад 

27 декабря 2017, 07:07
АСВ предложило активы санируемых банков продавать как можно быстрее

АСВ предложило активы санируемых банков продавать как можно быстрее

Агентство по страхованию вкладов собирается осуществить реформу ликвидации финансово-кредитных учреждений, которых лишают лицензии, информируют «Ведомости» со ссылкой на руководителя агентства Юрия Исаева. Как он отмечает, в настоящее время средний период ликвидации банка – порядка 3 лет.
Сейчас АСВ занимается ликвидацией 

27 декабря 2017, 11:07
Самара заняла последнее место рейтинга «умных» мегаполисов России

Самара заняла последнее место рейтинга «умных» мегаполисов России

Самара заняла последнее, 15-е место в рейтинге «умных» городов России. Исследование опубликовал Национальный исследовательский институт технологии связи. Города-миллионники оценивались по 26 показателям. Среди них - уровень развития современных технологий управления и решения городских задач, число банкоматов, доступность Wi-Fi и каршеринга. 

26 декабря 2017, 08:08
Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Повторные торги по продаже имущества тольяттинского «ФИА-Банка», в том числе мерных слитков и памятных драгоценных монет, вновь признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим банкрота.

Всего к реализации предлагалось 
26 декабря 2017, 08:48
Объем выданных жилищных кредитов в Самарской области за 11 месяцев 2017 года превысил 30 млрд рублей

Объем выданных жилищных кредитов в Самарской области за 11 месяцев 2017 года превысил 30 млрд рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 30%. Эксперты все чаще говорят, что на рынке может надуться "кредитный пузырь", когда большое количество заемщиков не смогут выполнить взятые обязательства. Из-за этого Центробанк может ужесточить правила выдачи жилищных кредитов, 

25 декабря 2017, 05:18
«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку

«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку

От своих источников «Коммерсант» узнал, что ЦБ обеспокоен в связи с намерением АИЖК увеличить к 2020 году объем ипотечного кредитования до 10 трлн рублей. Это более чем в два раза: на данный момент объем ипотек составляет 4,8 триллиона.
Как отмечается, 

21 декабря 2017, 09:33
ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes

ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes

Аналитики сайта Rotten Tomatoes составили свой список фильмов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. В данный рейтинг вошли только зарубежные фильмы, работы из отечественного кинопроката в топ-10 не попали.

Кинокритики отдали наибольшее количество процентов положительных отзывов фильму-хоррору 

20 декабря 2017, 04:22
В РФ ипотечные ставки впервые опустились ниже десяти процентов

В РФ ипотечные ставки впервые опустились ниже десяти процентов

Глава Минэкономики при общении с представителями Ассоциации европейского бизнеса заявил, что в России «растет спрос на жилье», а ипотечная ставка впервые оказалась ниже 10%. Это, подчеркнул Максим Орешкин, исторический минимум.
По сведениям экспертов Центробанка, ставка снизилась до 9,95%. В ЦБ 

20 декабря 2017, 01:03
Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Прошла итоговая пресс-конференция, в рамках которой были подведены итоги работы Минстроя России в текущем году.

В своем выступлении министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал, что в 2017 году Минстрой ожидает более 1 миллиона ипотечных кредитов на сумму, близкую к 

19 декабря 2017, 05:28
Составлен топ самых продаваемых в истории страны автомобилей

Составлен топ самых продаваемых в истории страны автомобилей

Вазовская «копейка» признана самым продаваемым автомобилем в истории нашей страны. С начала 70-х было реализовано более 5 миллионов 700 тысяч «копеек». Рейтинг составил журнал «За рулем». Установленный рекорд уже никогда не будет побит, отмечают эксперты: сегодня ни один завод 
18 декабря 2017, 06:12
В Самарской области выросла средняя цена нового автомобиля

В Самарской области выросла средняя цена нового автомобиля

Самарская область попала в Топ-20 регионов с самой низкой средневзвешенной ценой на новые легковые автомобили. Такие данные опубликовало аналитическое агентство «Автостат». По итогам 10 месяцев, машина в 63-м регионе в среднем приобреталась за 1 миллион 44 тысячи рублей. За 
13 декабря 2017, 03:02
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