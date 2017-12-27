Объем выданных жилищных кредитов в Самарской области за 11 месяцев 2017 года превысил 30 млрд рублей По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 30%. Эксперты все чаще говорят, что на рынке может надуться "кредитный пузырь", когда большое количество заемщиков не смогут выполнить взятые обязательства. Из-за этого Центробанк может ужесточить правила выдачи жилищных кредитов, …