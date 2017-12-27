В 2017 году самыми крупными ипотечными кредиторами в Российской Федерации были признаны Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк. Таковы итоги исследования АИЖК и компании Frank RG, информирует РИА «Недвижимость».
В частности, рыночная доля Сбербанка за 11 месяцев 2017-го составила 52%, учреждение выдало 929 млрд рублей ипотечных кредитов. На второй позиции в рейтинге разместился ВТБ24 ( 18% и 322,2 млрд). «Бронза» досталась Газпромбанку (3,6% и 64,7 млрд).
По словам экспертов, совокупная доля зарубежных банков («Дельтакредит» и Райффайзенбанк) на отечественном ипотечном рынке находится на уровне 5 процентов. В документе фигурируют сведения за ноябрь и накопленный итог с начала года: предоставление ипотеки, изменение накопленного ипотечного портфеля, распределение долей участников рынка.
Как информирует АИЖК, с начала 2017-го в РФ объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 35% по сравнению с 2016-м и составил 2 триллиона рублей. Аналитики говорят, что этому поспособствовало уменьшение ключевых ставок, а также стабилизация стоимости недвижимости и рост номинальных доходов граждан.
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