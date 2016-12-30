Эксперты составили рейтинг наиболее ожидаемых и необычных гаджетов, которые должны быть представлены в 2017 году. На первой строке перечня расположились "умные" линзы. Корпорация Google уже создала смарт-очки Glass, но они не набрали ожидаемой популярности. Теперь все ждут «ответного хода» от Samsung, специалисты которой намерены выпустить контактные линзы с датчиками.
Новые устройства станут не только корректировать зрение, но также заменят часы, фитнес-трекер, фотоаппарат и сканер. Кроме того, изобретатели хотят дать возможность пользователям выходить в Сеть с помощью контактных линз.
Вторым гаджетом в рейтинге оказались наушники-переводчики. В 2017 году перевод будет совершаться в режиме реального времени посредством наушников от Waverly Labs.
Третья позиция в топе у беспроводной зарядки. Эта идея не нова, просто фирма Apple собирается улучшить свою же разработку. Четвертую строку списка занимает смартфон с прозрачным экраном. Его будет выпускать Vivo.
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