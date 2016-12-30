Apple снизила цены на iPhone SE, 6s, 6s Plus, сообщили представители корпорации. Сейчас стоимость iPhone 6 для РФ начинается с отметки 34 990 рублей. Как отмечают в Apple, с начала октября она уменьшится примерно на 30%.

Кроме того, несколько сетей специализированных …