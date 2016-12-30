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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

СГЭУ вошел в десятку самых востребованных вузов России

СГЭУ вошел в десятку самых востребованных вузов России

Самарский государственный экономический университет вошел в топ-10 наиболее востребованных вузов России по специальностям сферы управления - экономика, финансы и юриспруденция.

Рейтинг опубликован агентством «Россия сегодня». Специалисты оценили более 50 университетов по критериям доли выпускников, получивших направление на работу, доли средств, поступающих 

29 декабря 2016, 02:03
В 2017 году Nokia выпустит пять новых смартфонов

В 2017 году Nokia выпустит пять новых смартфонов

Представители финского концерна Nokia объявили, что выпустят пять смартфонов до осени 2017 года. Один из них представят на выставке Mobile World Congress 2017 в феврале, сообщает DigiTimes.
Nokia DIC появится в двух комплектациях. Одна из вариаций получит пятидюймовый дисплей Full 

29 декабря 2016, 10:03
Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции

Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции

Специалисты корпорации Apple намерены разработать мультифункциональный стол для беспроводной зарядки устройств. В 2013 году инженеры запатентовали свое изобретение в Соединенных Штатах.
Главной особенностью новинки будет то, что она сможет зарядить любой гаджет компании, который просто лежит на столе без провода. 

28 декабря 2016, 03:49
Почти 150 остановок с зарядками для гаджетов начали работать в Москве

Почти 150 остановок с зарядками для гаджетов начали работать в Москве

Жители российской столицы получили возможность в ожидании общественного транспорта подзарядить свои телефоны и планшеты, а кроме того, подключиться к бесплатному Wi-Fi и при необходимости составить маршрут с помощью навигатора. Таким образом оборудованы уже 220 остановок нового типа. На данный момент 

27 декабря 2016, 04:52
В 2017 году в России заработает система Android Pay

В 2017 году в России заработает система Android Pay

В 2017 году в России начнет функционировать система Android Pay, и платежи можно будет осуществлять со всех устройств с NFC-технологией. По данным СМИ, проект по введению системы бесконтактной оплаты Android Pay поддерживается сразу несколькими крупными банками страны.
Существующий функционал уже 

27 декабря 2016, 12:26
Forbes назвал главные бестселлеры 2016 года

Forbes назвал главные бестселлеры 2016 года

Forbes обнародовал топ наиболее популярных книг в 2016 году. В их число вошли "История Билли Миллигана", "Маленький принц", "Гарри Поттер и Проклятое Дитя".
В составленный Forbes рейтинг попали самые продаваемые издания, которые появились с ноября 2015 по декабрь 2016 года. 

26 декабря 2016, 04:21
Эксперты составили рейтинг самых читающих российских городов

Эксперты составили рейтинг самых читающих российских городов

Эксперты компании МТС представили рейтинг наиболее читающих российских городов. Исследование проводилось на основе сервиса «МТС Книги» в городах-миллионниках.
На первой строке списка расположилась Казань. За столицей Татарстана идут Ростов и Екатеринбург. На 4 и 5 месте - Самара и Красноярск.

26 декабря 2016, 02:23
В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

Основной объем рынка продаж мобильных телефонов в России принадлежит южнокорейской корпорации Samsung Electronics, которая реализует 20,1% от совокупного объема продукции. Такой вывод был сделан после публикации статистических сведений маркетинговой компании GfK Group.
На второй позиции в рейтинге находится американский концерн 

26 декабря 2016, 10:18
Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

Apple снизила цены на iPhone SE, 6s, 6s Plus, сообщили представители корпорации. Сейчас стоимость iPhone 6 для РФ начинается с отметки 34 990 рублей. Как отмечают в Apple, с начала октября она уменьшится примерно на 30%.

Кроме того, несколько сетей специализированных 

9 сентября 2016, 09:54
Nokia представит к концу 2016-го несколько новых смартфонов

Nokia представит к концу 2016-го несколько новых смартфонов

Компания Nokia представит к концу текущего года несколько новых устройств, в числе которых планшеты и смартфоны на базе Android. Об этом информируют мировые агентства, ссылаясь на самого производителя.
По словам экспертов, компания собирается вновь занять серьезную нишу на международном рынке 

19 августа 2016, 11:43
В России создали планшет, защищенный от вирусов

В России создали планшет, защищенный от вирусов

Специалисты отечественной компании ТТК-М заявили о создании нового планшета TrusTPad. Как утверждается, одной из особенностей гаджета будет 100% защищённость от любого вируса.
Такое заявление сделал глава компании. Девайс, пояснил руководитель, имеет 2 операционные системы: Android, которая отвечает за обычную работу 

20 июня 2016, 12:02
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