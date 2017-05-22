В Самаре прошла выставка ретроавтомобилей Всего на выставке ретроавтомобилей в самарском парке "Дружба" представлено около 50 машин. Несколько иномарок и почти полная линейка советского автопрома. Все экспонаты - на ходу. Их привезли энтузиасты не только из областной столицы, но и из Тольятти, Новокуйбышевска и Ульяновска. …