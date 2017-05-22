Аналитики «Автостата» представили свою версию топ-10 наиболее востребованных у россиян внедорожников с пробегом по результатам 1-го квартала 2017-го. На первой строчке списка российская Lada 4х4.
По статистике, объем рынка подержанных моделей этого внедорожника в январе-марте составил 22,2 тыс. экземпляров, что на 3% уступает аналогичному прошлогоднему показателю. «Серебро» в рейтинге досталось Chevrolet Niva (15,1 тыс. авто).
Замыкает первую тройку японская Toyota RAV4 (8,3 тыс. экземпляров). Также в перечень входят Nissan X-Trail, Honda CR-V, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, BMW X5, Renault Duster и Lexus RX.
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