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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

База Росстандарта пополнилась обновленным ОТТС на кроссовер Lexus RX. Речь идет об удлиненной версии Lexus RX 350L. У автомобиля 3 ряда кресел и дефорсированный агрегат. Его премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в ближайшее время кроссовер появится в РФ.

22 декабря 2017, 01:32
Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Концерн Audi намерен вывести на авторынок России новый паркетник Audi Q8. Модель ждут у нас ближе к середине лета 2018 года. Вместе с тем, в первом весеннем месяце начнется реализация новой А8. А далее в течение года с определенными интервалами 

21 декабря 2017, 01:19
Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Как рассказывают зарубежные автомобильные издания, представители японской марки Acura, курируемой корпорацией Honda, раскрыли особенности нового концепта кроссовера Acura RDX. Премьера состоится на мотор-шоу в Детройте в следующем месяце.
Обновленный прототип продемонстрирует на автосалоне новый вектор развития дизайна перспективных моделей бренда. 

21 декабря 2017, 01:14
Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Осенью 2017-го на мотор-шоу в германском Франкфурте официально представили новейший внедорожник BMW X7. Эту модель эксперты посчитали одним из наиболее интересных прототипов на мероприятия.
И вот накануне, 19 декабря, представители компании-производителя разместили первые фото предсерийной версии BMW X7, который собираются 

20 декабря 2017, 12:17
Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Специалисты совместного предприятия Ford Sollers раскрыли планы на 2018 год и перечислили новинки, предназначенные специально для рынка России. Эксперты обращают внимание на успешные продажи в текущем году: дилеры продали в Российской Федерации 44 655 автомобилей за 11 месяцев (+16%).
Хорошо 

20 декабря 2017, 12:12
Эксперты назвали самые ожидаемые автомобили этой зимы в России

Эксперты назвали самые ожидаемые автомобили этой зимы в России

Российские специалисты представили перечень самых ожидаемых автоновинок, которые придут на отечественный авторынок текущей зимой. В общей сложности ожидается не менее десяти моделей. Большое прибавление ждет семейство SUV. Это прежде всего Mitsubishi Eclipse Cross и Peugeot 5008.
Первый получит полуторалитровый турбированный 

11 декабря 2017, 11:13
Hyundai Creta в ноябре осталась бестселлером марки в России

Hyundai Creta в ноябре осталась бестселлером марки в России

Как сообщает «Автостат», отечественные дилеры Hyundai в минувшем месяце продали 15 284 автомобиля, что на 3,1% уступает прошлогоднему показателю. По результатам 11 месяцев текущего года продажи Hyundai зафиксированы на уровне 142 881 экземпляра (+8,9%). При этом бестселлером марки по-прежнему признан 

7 декабря 2017, 12:38
«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

Эксперты "Автостата" представили перечень наиболее популярных элитных автомобилей в Российской Федерации. При составлении рейтинга учитывалось число реализованных транспортных средств этого сегмента на отечественном рынке за десять месяцев текущего года.
Лидером продаж в данной категории оказались автомобили Mercedes-Benz. В нашей стране 

6 декабря 2017, 10:01
Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Как гласит официальная статистика, наиболее востребованным японским транспортным средством с пробегом на отечественном рынке является Toyota Corolla. За период с января по октябрь включительно было реализовано 90 000 машин этой модели. Рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 2%.

4 декабря 2017, 12:10
Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Эксперты «Автостата» проанализировали текущую ситуацию на отечественном авторынке и узнали, что во второй половине ноября в Российской Федерации изменили стоимость своих транспортных средств 7 автопроизводителей.
Например, одной из компаний, подкорректировавших цену своих машин, оказался Volkswagen. В нашей стране в прошлом 

1 декабря 2017, 02:18
Рейтинг популярных в России кроссоверов с пробегом представили аналитики

Рейтинг популярных в России кроссоверов с пробегом представили аналитики

Перечень наиболее востребованных кроссоверов на вторичном отечественном рынке представили эксперты. Самым популярным российским внедорожником назвали Lada 4×4. А больше всего в сегменте авто с пробегом реализуется внедорожников и кроссоверов Toyota.
Как сообщили специалисты "Автостат Инфо", лидером в категории SUV по 

13 ноября 2017, 11:01
Автомобильные эксперты обновили рейтинг наиболее популярных в мире моделей

Автомобильные эксперты обновили рейтинг наиболее популярных в мире моделей

 Новый рейтинг составили эксперты английской компании Park Indigo. «Золото» в этом состязании досталось пикапу Toyota Hilux, оказавшемуся лидером продаж в 25 государствах.  Вторую строку занял Volkswagen Golf, спрос на эту модель стабильно отмечается в Старом Свете. «Бронза» у внедорожника Toyota 

7 ноября 2017, 11:33
Названы самые популярные в России SUV за сентябрь

Названы самые популярные в России SUV за сентябрь

В последнем летнем месяце Volkswagen Tiguan неожиданно переместил Hyundai Creta с традиционной первой позиции на отечественном авторынке кроссоверов и внедорожников. И вот в сентябре "кореец" вернул себе лидерство.
По результатам прошлого месяца компактный кроссовер  Hyundai Creta признан самым популярным транспортным 

11 октября 2017, 05:11
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