Эксперты авторынка представили рейтинг наиболее продаваемых автомобилей в Российской Федерации в уходящем году. На первом месте оказалась KIA Rio.
При этом в топ-10 попали сразу 4 российские модели.
При составлении перечня специалисты принимали во внимание данные продаж за период с января по декабрь. В последнем месяце года список может несколько измениться, и окончательный вариант Ассоциация российского бизнеса обнародует в начале 2018-го.
За названный период в РФ реализовали 1,4 млн новых автомобилей. Это на 12% больше аналогичного результата 2016-го. Лидером сейчас является KIA Rio, проданная тиражом в 90 491 экз. Далее идут отечественные LADA Granta и LADA Vesta с показателями 83 384 и 69 336 авто соответственно.
Затем называются две модели от Hyundai: Solaris (63 673) и Creta (49 406), информирует "Комсомольская правда". Еще в топ-10 вошли седан Volkswagen Polo, кроссоверы Renault Duster и Toyota RAV4, а также российские LADA Largus и LADA XRay.
|
На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus
|
22 декабря 2017, 01:32
|
Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года
|
21 декабря 2017, 01:19
|
Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura
Как рассказывают зарубежные автомобильные издания, представители японской марки Acura, курируемой корпорацией Honda, раскрыли особенности нового концепта кроссовера Acura RDX. Премьера состоится на мотор-шоу в Детройте в следующем месяце.
|
21 декабря 2017, 01:14
|
Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7
Осенью 2017-го на мотор-шоу в германском Франкфурте официально представили новейший внедорожник BMW X7. Эту модель эксперты посчитали одним из наиболее интересных прототипов на мероприятия.
|
20 декабря 2017, 12:17
|
Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка
|
20 декабря 2017, 12:12
|
Эксперты назвали самые ожидаемые автомобили этой зимы в России
Российские специалисты представили перечень самых ожидаемых автоновинок, которые придут на отечественный авторынок текущей зимой. В общей сложности ожидается не менее десяти моделей. Большое прибавление ждет семейство SUV. Это прежде всего Mitsubishi Eclipse Cross и Peugeot 5008.
|
11 декабря 2017, 11:13
|
Hyundai Creta в ноябре осталась бестселлером марки в России
Как сообщает «Автостат», отечественные дилеры Hyundai в минувшем месяце продали 15 284 автомобиля, что на 3,1% уступает прошлогоднему показателю. По результатам 11 месяцев текущего года продажи Hyundai зафиксированы на уровне 142 881 экземпляра (+8,9%). При этом бестселлером марки по-прежнему признан …
|
7 декабря 2017, 12:38
|
«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ
Эксперты "Автостата" представили перечень наиболее популярных элитных автомобилей в Российской Федерации. При составлении рейтинга учитывалось число реализованных транспортных средств этого сегмента на отечественном рынке за десять месяцев текущего года.
|
6 декабря 2017, 10:01
|
Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке
Как гласит официальная статистика, наиболее востребованным японским транспортным средством с пробегом на отечественном рынке является Toyota Corolla. За период с января по октябрь включительно было реализовано 90 000 машин этой модели. Рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 2%.
|
4 декабря 2017, 12:10
|
Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября
Эксперты «Автостата» проанализировали текущую ситуацию на отечественном авторынке и узнали, что во второй половине ноября в Российской Федерации изменили стоимость своих транспортных средств 7 автопроизводителей.
|
1 декабря 2017, 02:18
|
Рейтинг популярных в России кроссоверов с пробегом представили аналитики
Перечень наиболее востребованных кроссоверов на вторичном отечественном рынке представили эксперты. Самым популярным российским внедорожником назвали Lada 4×4. А больше всего в сегменте авто с пробегом реализуется внедорожников и кроссоверов Toyota.
|
13 ноября 2017, 11:01
|
Автомобильные эксперты обновили рейтинг наиболее популярных в мире моделей
|
7 ноября 2017, 11:33
|
Названы самые популярные в России SUV за сентябрь
В последнем летнем месяце Volkswagen Tiguan неожиданно переместил Hyundai Creta с традиционной первой позиции на отечественном авторынке кроссоверов и внедорожников. И вот в сентябре "кореец" вернул себе лидерство.
|
11 октября 2017, 05:11