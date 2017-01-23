  • Новости
    \/news
    /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
  • Видео
    \/video
    /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
  • О компании
    \/about
    /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_rus/sostavlen-top-10-rossiyskih-regionov-po-prodazham-novyh-legkovyh-avtomobiley/23012017
12
45
21
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Новый кроссовер южнокорейской корпорации Hyundai Creta – с августа прошлого года остается лидером отечественного сегмента SUV. Эта модель потеснила с первого места предыдущего лидера данного класса на российском авторынке – Renault Duster.
Всего по результатам последних пяти месяцев 2016 года 

23 января 2017, 09:26
С начала года в РФ подорожали 9 из 10 самых популярных автомобилей

С начала года в РФ подорожали 9 из 10 самых популярных автомобилей

С начала 2017 года на российском автомобильном рынке поднялась стоимость девяти из десяти наиболее популярных автомобилей. Цена на десятую модель выросла еще в декабре, информируют специалисты.
Все марки, на которые наблюдался повышенный спрос, обновили ценники. Прошлогодний лидер по реализации Hyundai 

20 января 2017, 05:25
Renault презентует линейку LCV

Renault презентует линейку LCV

По информации специализированного издания Carscoops, французская корпорация Renault собирается представить новый модельный ряд автомобилей LCV. Презентация пройдет на ближайшем автомобильном салоне в Брюсселе, которое начнет свою работу на днях.
Автолюбителям продемонстрируют такие модели как Master ZE, Kangoo ZE, а также 

20 января 2017, 02:59
Volkswagen начал продажи Golf GTE и GTD

Volkswagen начал продажи Golf GTE и GTD

Немецкая корпорация Volkswagen сообщила о начале реализации обновленной версии Golf на европейском рынке. Автолюбителям рассказали о трех новых вариациях автомобиля – две модели GTD и гибридная GTE.
Гибридная GTE получила 1,4-литровый бензомотор мощностью 150 л.с.. Также автомобиль имеет 75-киловатный электрический 

20 января 2017, 10:39
Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Как следует из результатов анализа, проведенного экспертами аналитического агентства «Автостат», по результатам прошлогодних продаж Nissan X-Trail признан наиболее востребованным автомобилем на столичном рынке в сегменте внедорожников и кроссоверов. Модель X-Trail в 2016-м разошлась тиражом 4 611 автомобилей, что на 14,5% 

19 января 2017, 03:20
Названы самые популярные автомобильные бренды в России

Названы самые популярные автомобильные бренды в России

Эксперты «Ассоциации европейского бизнеса» перечислили наиболее популярные автомобили в России по итогам 2016 года. По словам специалистов, общий уровень продаж авто на отечественном рынке несколько снизился по сравнению с 2015 годом.
Лидирующие позиции принадлежат LADA, Hyundai и Renault. Увеличение реализации 

17 января 2017, 09:19
Hyundai Solaris стал лидером продаж на российском рынке в 2016 году

Hyundai Solaris стал лидером продаж на российском рынке в 2016 году

В 2016 году самым востребованной моделью на российском рынке оказалась модель Hyundai Solaris. В начале 2017-го в РФ развернутся продажи нового поколения этого автомобиля.
По данным аналитиков "Автостата", в прошлом году дилеры смогли продать более 90,3 тысяч экземпляров Hyundai Solaris, 

13 января 2017, 04:19
Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Эксперты составили топ-5 наиболее ожидаемых российскими автолюбителями внедорожников. В 2017 году отечественный автомобильный рынок обновят известные компании со всего мира.
Лидером списка стал обновленный Land Rover Discovery. Россияне смогут приобрести его в четырех комплектациях уже в конце этой зимы. Минимальная 

12 января 2017, 03:04
Составлен рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год

Составлен рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год

На основании анализа сведений об объемах продаж легковых автомобилей разных марок на мировом рынке специалисты независимой консалтинговой фирмы Focus2move составили рейтинг лучших автопроизводителей за 2016 год. В лидерах оказалась корпорация Volkswagen Group, реализовавшая 10,1 млн автомобилей, что выше аналогичного прошлогоднего 

9 января 2017, 11:34
Эксперты составили топ-7 самых красивых автомобилей 2016 года

Эксперты составили топ-7 самых красивых автомобилей 2016 года

Эксперты назвали самые красивые автомобили, появившиеся в 2016 году. По сведениям издания Autoexpress, в рейтинг вошли транспортные средства от семи производителей.
В топ-7 наиболее красивых авто находится Maserati Levante, презентованный на Женевском автосалоне. Он имеет 3-литровый бензомотор V6 мощностью 350 

29 декабря 2016, 05:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна