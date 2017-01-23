Эксперты «Автостата» проанализировали российский рынок легковых автомобилей по итогам 2016 года. В итоге был составлен рейтинг наиболее крупных региональных авторынков.
На первой строке в данном перечне расположилась Москва. Ее долевое участие составило 16%. В абсолютных цифрах это 200,3 тыс. экземпляров. В два раза меньше машин реализовано в Московской области (97,5 тыс. авто). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (85,6 тысяч).
Если говорить о регионах, то здесь пальма первенства принадлежит Татарстану (59, 4 тыс.). Вместе с ним в первую пятерку попал Краснодарский край (48, 7 тыс.).
Кроме того, в число ведущих регионов входят: Самарская область (44 тыс.), Башкортостан (43,7), Ростовская (35,3 тыс.), Свердловская (33,9 тыс.) и Нижегородская (31,2 тыс.) области. На ТОП-10 приходится 54% российского авторынка.
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