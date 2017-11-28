Эксперты «Автостата» в последнем осеннем месяце сделали онлайн-опрос с привлечением более трех тысяч отечественных автолюбителей. В итоге появился перечень наиболее популярных в стране брендов автошин.
Задавшись целью выявить самых узнаваемых производителей покрышек, специалисты предложили участникам остановить свой выбор на 3 вариантах, которые им пришли на ум в первую очередь. Первую строку списка занимает Michelin, который предпочли более 40% автовладельцев. Далее идет Nokian с результатом 35,7%, а еще в топ-3 оказался Bridgestone, который указала четверть респондентов.
Затем в рейтинге идет KAMA. У брендов Yokohama, Pirelli и Cordiant примерно одинаковые показатели. Замыкают список Goodyear, Continental и Hankook. Отмечается, что при создании выборки принимались во внимание квоты по полу автомобилиста (до 25% женщин), географическим критериям и сроку службы транспортного средства.
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