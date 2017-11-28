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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 ноября 2017г 
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Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС

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Названы самые популярные марки смартфонов в России

Названы самые популярные марки смартфонов в России

Эксперты представили первую пятерку наиболее востребованных смартфонов в Российской Федерации. По сведениям IDC, в третьем квартале 2017-го лидером по поставкам оказался Samsung (23,9%).
«Серебро» вы этом рейтинге у Apple (18,1%). На третьей позиции наиболее популярных у жителей нашей страны устройств 

17 ноября 2017, 12:11
«РЕН ТВ» снова лидер!

«РЕН ТВ» снова лидер!

«РЕН ТВ», партнер ТРК «ТЕРРА», снова стал самым популярным телеканалом среди мужчин. Российские мужчины провели на «РЕН ТВ» всё минувшее воскресенье, 12 ноября.

«Первое место среди всех федеральных телеканалов «РЕН ТВ» обеспечил вертикальный показ сериала «Джокер», благодаря которому воскресная 
15 ноября 2017, 02:42
В пятый раз: Apple возглавила список самых дорогих брендов в мире

В пятый раз: Apple возглавила список самых дорогих брендов в мире

Пятый год подряд наиболее дорогими на планете брендами названы Apple и Google. Об этом заявили специалисты английской компании Interbrand, занятой в консалтинге.
К этому году котировка бренда Apple выросла до $184,02 млрд, или на 3% за год. Вместе с тем 

26 сентября 2017, 09:18
Сексуальные модели только мешают рекламе бренда - исследование

Сексуальные модели только мешают рекламе бренда - исследование

78 исследований, осуществленных профессором Университета Иллинойса Джоном Виртцем, продемонстрировали, что агрессивная сексапильность только вредит рекламному бизнесу. Как утверждает ученый, потребитель в таких случаях просто не запоминает рекламируемый товар.
Серия исследований убедительно показала практически нулевой уровень интереса покупателя к такому бренду. 

26 июня 2017, 02:19
В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов

В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов

В РФ за последний месяц подкорректировали свои ценники 25 автопроизводителей. Отдельные концерны уменьшили стоимость своих моделей. В частности, японский бренд Lexus снизил стоимость кроссовера NX 200 на 4,1 – 4,4%, информирует «Автостат».
Снизились цены и на другие кроссоверы Lexus. Модель 

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Google, Apple и Microsoft возглавили топ-10 самых дорогих брендов

Google, Apple и Microsoft возглавили топ-10 самых дорогих брендов

Наиболее дорогостоящими мировыми брендами признаны Google, Apple и Microsoft. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг WPP and Kantar Millward Brown.
Первая тройка не изменилась по сравнению предыдущим годом, при этом ее стоимость выросла. По оценкам экспертов, стоимость бренда Google в 2017-м 

6 июня 2017, 11:06
Автомобильные шины подорожают из-за роста цен на каучук

Автомобильные шины подорожают из-за роста цен на каучук

Вследствие роста стоимости каучука цена автомобильных шин резко увеличится. По мнению экспертов, с этим столкнутся водители совсем скоро.
Производители шин, германская корпорация Continental, итальянская Pirelli, американская Goodbyer и южнокорейская Hankook, уже анонсировали повышение стоимости. По мнению аналитиков, тенденция затронет всю 

20 марта 2017, 10:03
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Автомобилистам Самарской области пора менять летнюю резину на зимнюю

В Самаре в воскресенье и понедельник выпадут осадки в виде мокрого снега. Усилится ветер. Погоду сформирует скандинавский циклон, который переместится на Волгу из центральных районов Европейской части России. При температуре воздуха близкой к нулю, сообщают в Приволжском Гидрометцентре, начнет устанавливаться 
28 октября 2016, 09:43
АвтоВАЗ выпустит Lada Largus Cross с шинами Continental

АвтоВАЗ выпустит Lada Largus Cross с шинами Continental

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6 февраля 2015, 11:07
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