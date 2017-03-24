По мнению отечественных экспертов, ссылающихся на последние статистические сведения, прежде всего автолюбителей в нашей стране интересуют сегодня Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Об этом сообщает информагентство Nation News.
Наряду с данными моделями, в составленный агентством рейтинг попал Volkswagen Tiguan. В топ-5 также вошли популярные KIA Sorento и Renault Duster.
В первом квартале 2017-го были востребованы и кроссоверы Lexus NX и RX. А еще специалисты зафиксировали повышенный спрос на российскую LADA Largus.
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